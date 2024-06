Tätlicher Angriff in Berlin-Mahlsdorf 65-Jähriger fährt besoffen Auto – und beißt Polizist in den Unterarm

Erst fuhr er besoffen zu einem Lokal, dann widersetzte er sich der Polizei – und biss einem Beamten schließlich in den Unterarm, als er festgenommen werden sollte. Dabei war es gerade einmal kurz nach 18 Uhr.

Ein 65-jähriger Mann muss nach einer Trunkenheitsfahrt und einer Attacke auf einen Polizisten am Sonntagabend in Mahlsdorf mit Konsequenzen rechnen. Er war einem außer Dienst befindlichen Polizisten aufgefallen, als er seinen Wagen in Schlangenlinien durch den Ortsteil am östlichen Berliner Stadtrand bewegte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kehrte er anschließend in der Hönower Straße in ein Lokal ein.

Doch der Beamte hatte inzwischen seine diensthabenden Kollegen alarmiert – die den 65-Jährigen in der Gaststätte auf den Verdacht ansprachen und Personalausweis und Führerschein von ihm verlangten. Der Mann lehnte dies jedoch ab und verhielt sich „unkooperativ“, wie die Polizei schrieb.

Bald darauf rastete er aus: Als die Polizisten ihn festnehmen und ihm Handfesseln anlegen wollten, habe er nämlich seinen Körper versteift und einem Beamten in den Unterarm gebissen. Erst mehrere Beamte konnten ihn zu Boden bringen und schließlich fesseln. Doch auch dann beleidigte der 65-Jährige die Beamten noch.

Zur Blutentnahme brachten die Polizisten ihn in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend wieder entlassen wurde. Der verletzte Beamte begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendete seinen Dienst für den Rest des Tages.