Tausende Euro vom Staat kassiert? Berliner Neonazi Nikolai Nerling wegen Betrugs mit Corona-Hilfen angeklagt

Nikolai Nerling kann mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland in der Regel nicht viel anfangen. Der 42-jährige Berliner zählt zu den besonders umtriebigen rechtsextremen Aktivisten, bekannt wurde er durch sein Videoformat, in dem er als sogenannter „Volkslehrer“ auftritt. In den vergangenen Jahren relativierte er wiederholt die Verbrechen der Nationalsozialisten oder zweifelte öffentlich am Holocaust.

Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie hetzte er gegen staatliche Maßnahmen, Impfungen, leugnete die Existenz des Virus und war an der Besetzung des Eingangsportals des Reichstags beteiligt. Geradezu absurd mutet in diesem Kontext an, dass Nerling nach Tagesspiegel-Recherchen finanziell von der Pandemie profitierte und sich auf Staatskosten bereicherte.

Demnach soll der Neonazi Tausende Euro an Corona-Hilfen kassiert haben. Das bestätige ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft dem Tagesspiegel. Konkret soll es um eine Summe von 9000 Euro gehen, die dem ehemaligen Grundschullehrer von der Investitionsbank Berlin (IBB) ausgezahlt wurden.

Im April vor drei Jahren soll Nerling sein angeblich im Oktober 2018 gegründetes Unternehmen „volkslehrer.info“ in einem Antrag auf Corona-Hilfen angegeben haben, obwohl dieses tatsächlich erst seit 2019 besteht. Gleichzeitig gab der Rechtsextremist an, auf die Unterstützung wegen seines fortlaufenden „betrieblichen Sach- und Finanzaufwands“ angewiesen zu sein.

Laut Staatsanwaltschaft ist dies eine „wahrheitswidrige“ Aussage, Ermittlungen ergaben, dass Nerling keine Ausgaben für das angegebene Einzelunternehmen tätigte. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun wegen Betrugs Anklage gegen den 42-Jährigen.

Mehr als 12.000 Ermittlungsverfahren wegen Corona-Betrugs

Nerling ist bei Weitem nicht die einzige problematische Person, die von der schnellen und unbürokratischen Corona-Soforthilfe profitierte. So sollen unter anderem mehrere Angehörige des islamistischen Spektrums mehr als eine Million Euro staatliche Gelder erhalten haben, indem sie erfundene Firmen in ihren Anträgen angaben. Nach letzten Zahlen aus dem November wurden bereits mehr als 12.000 Ermittlungsverfahren wegen Betrügereien im Kontext der Corona-Hilfszahlungen eingeleitet. Viele weitere Tausend Fälle liegen aktuell noch zur Bearbeitung bei der Polizei.

„Volkslehrer“ Nikolai Nerling war bis zum Jahr 2018 als Lehrkraft in einer Weddinger Grundschule tätig und wurde infolge rassistischer, antisemitischer und volksverhetzender Aussagen entlassen. Seitdem tritt der Rechtsextremist als aktivistischer Videoblogger auf und berichtetet von Demonstrationen. Nerling führte mehrere Interviews mit Holocaustleugnern und leugnete selbst in KZ-Gedenkstätten die Shoah.

Im August 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten zu einer Haftstrafe von neun Monaten, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung und einer 3000-Euro-Geldstrafe an die Amadeu-Antonio-Stiftung. Nerling erfüllte die Straftatbestände der Volksverhetzung in zwei Fällen, Hausfriedensbruch, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, stellte das Gericht damals fest.

