Thailändische Gastronomin in Schöneberg getötet Berliner Ermittler fahnden offenbar nach Ex-Freund

Nach dem gewaltsamen Tod der thailändischen Gastronomin Siliya R. in Berlin-Schöneberg haben die Ermittler offenbar einen Tatverdächtigen identifiziert. Wie die „B.Z.“ berichtet, soll die Polizei nach dem türkischen Ex-Freund der 61-Jährigen fahnden. Demnach soll sich der Mann, der auch ein Geschäftspartner der Frau gewesen sein soll, wohl mittlerweile ins Ausland abgesetzt haben. Eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte dies auf Tagesspiegel-Anfrage zunächst nicht und verwies auf mögliches Täterwissen.

In der Nacht zu Freitag, 18. August, hatte eine Mitarbeiterin eines gegenüberliegenden Hotels die Polizei in die Fuggerstraße alarmiert, nachdem dort in einer Tordurchfahrt zu einem Hinterhof die Leiche der Gastronomin gefunden worden war. Eine Obduktion ergab, dass Siliya R. mit einem scharfen Gegenstand eine Schnittverletzung am Hals zugefügt wurde. Diese sei auch todesursächlich gewesen, hatte Sebastian Büchner, Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Freitag erklärt.

Wie die „B.Z.“ weiter berichtet, sollen die Ermittler durch einen Tatzeugen auf die Spur des Verdächtigen gekommen sein. Ein Anwohner hatte am Freitag in der RBB-Abendschau berichtet, dass er die Frau in Begleitung zweier Männer in der Tordurchfahrt gesehen habe. Diese hätten sich „leicht aufbrausend“ unterhalten. Zudem hatte der RBB berichtet, dass es einen Tatzeugen geben soll und eine Beziehungstat nicht ausgeschlossen werde.

Das Opfer Siliya R. betrieb laut Tagesspiegel-Informationen das kleine Restaurant „Thai Art“ in der Kantstraße in Charlottenburg. Bis vor einigen Jahren hatte sie an den Wochenenden einen Imbiss-Stand auf dem Thai-Food-Markt im Berliner Preußenpark.

Die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft ermitteln in dem Fall. (Tsp)