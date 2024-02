„The Tyre Extinguishers“ Aktivisten lassen erneut Luft aus SUV-Reifen in Berlin

Erneut haben Aktivisten in Berlin die Luft aus den Reifen zahlreicher Autos gelassen. Auf X (vormals Twitter) gab die Plattform „The Tyre Extinguishers“ (Deutsch: Die Reifenlöscher) am Mittwoch bekannt, dass am Dienstagmorgen die Luft aus den Reifen von 80 SUVs in Grunewald, Schmargendorf und Dahlem gelassen worden sein.

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Mittwochnachmittag auf Nachfrage, dass der Berliner Polizei entsprechende Fälle aus den Bezirken Steglitz-Zehlendorf sowie Charlottenburg-Wilmersdorf von Montag und Dienstag bekannt seien. Demnach wurden bis Mittwochmorgen 24 entsprechende Anzeigen erstattet. Die Zahl könne sich inzwischen weiter erhöht haben, sagte die Sprecherin.

Wie bei vorangegangenen Aktionen hinterließen die Aktivisten nach Angaben der Sprecherin wieder sogenannte Selbstbezichtigungs-Schreiben. Die Zettel richten sich an die Autobesitzer. „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“, ist darauf unter anderem zu lesen. Man habe das getan, weil das „Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug“ enorme Folgen für andere habe. Tatverdächtige seien bislang nicht gefasst worden, sagte die Sprecherin weiter.

Immer wieder werden Reifen von SUVs in deutschen Städten plattgemacht. In den meisten Fällen hinterlassen die Täter Flugblätter der Internet-Plattform „The Tyre Extinguishers“. Bis Mitte Januar dieses Jahres waren bei der Berliner Polizei dazu 1337 Anzeigen eingegangen. (Tsp)