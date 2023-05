Todesfall in Berlin-Gatow Freundin der Tochter in Untersuchungshaft

Im Fall des in Berlin-Gatow getöteten 40-jährigen Syrers, in den zwei seiner acht Kinder verwickelt sein sollen, gibt es eine neue Entwicklung: Die Freundin der tatverdächtigen Tochter des Opfers ist in Untersuchungshaft genommen worden. Das bestätigte Karen Sommer, die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft, am Mittwoch dem Tagesspiegel.

Entscheidender Punkt dabei war der Umstand, dass die Jugendliche inzwischen 16 Jahre geworden ist. „Die Voraussetzungen für einen Haftbefehl haben sich damit geändert“, sagte Sommer. Die Gründe für den Haftbefehl lauten Fluchtgefahr und Vorwurf der „Schwerkriminalität“. Die 16-Jährige besitzt einen deutschen Pass.

Die Jugendliche war bisher bei ihrer Familie, weil für Jugendliche unter 16 Jahren die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft viel strenger sind. Nun kam sie in die Jugendvollzugsanstalt Plötzensee. Dort befinden sich bereits zwei weitere Tatverdächtige, der 16-jährige Sohn des Opfers sowie ein 17-jähriger Bekannter der Jugendlichen.

Lediglich die 14-jährige Tochter des Opfers ist derzeit auf freiem Fuß und in Obhut ihrer Familie. Alle vier Jugendlichen gelten als tatverdächtig. Der 17-Jährige besitzt nach Behördenangaben die rumänische Staatsangehörigkeit, die Staatsangehörigkeiten der tatverdächtigen Kinder des Opfers sind nach Angaben von Karen Sommer ungeklärt.

Die Gründe für das Motiv sind weiter unbekannt

Ob sich die Tatverdächtigen inzwischen zum Tatvorwurf geäußert haben, ist unklar. Karen Sommer machte dazu keine Angaben und erklärte auch nichts zum Motiv der Tat.

Der 40-jährige Syrer war am 16. Mai auf dem Parkplatz im Waldschluchtpfad, an der Ecke Breitehornweg, in Gatow erschossen worden, nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war. Die Kinder des Syrers sollen das Opfer unter einem Vorwand zu diesem Parkplatz gelockt haben. Das Opfer starb noch am Tatort. Im Zusammenhang mit der Tat könnte ein dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben, das Zeugen gesehen haben wollen.

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei nach eigenen Angaben aufgrund von Ermittlungen und Zeugenaussagen.