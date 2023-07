Tödlicher Sprung aus Brandwohnung Berliner Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Nach dem tödlichen Sprung zweier Menschen aus einer brennenden Hochhauswohnung in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel am Samstagmittag. Zuerst hatte der „rbb“ berichtet. Einsatzkräfte waren am Freitagabend noch vor Ort. Ein Augenzeuge sprach von einem Trauma. Mehrere Anwohner hatten das Drama minutenlang mit angesehen. Die Feuerwehr bot Hilfe von Seelsorgern an, auch für die eigenen Einsatzkräfte.

In einem Hochhaus an der Lindenstraße in Kreuzberg war am Freitagnachmittag eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Zwei Bewohner sprangen aus dem 12. Stock in die Tiefe. Ein aufgespanntes Sprungpolster konnte sie auch wegen der Höhe, aus der sie sprangen, nicht abfangen. Trotz Reanimation starben die Frau und der Mann, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr bestätigte.

Als die Feuerwehr ankam, machten sich die beiden Menschen in der Brandwohnung nach Angaben des Sprechers lautstark bemerkbar. Hinter ihnen loderten Flammen, wie es im Einsatzbericht hieß. „Als sie am Fenster waren, konnten sie sich noch bewegen und noch kommunizieren, sind dann aber gesprungen“, sagte der Feuerwehrsprecher.

In der rbb-Abendschau ergänzte er, das von der Feuerwehr genutzte Sprungpolster sei für eine Höhe von bis zu 16 Metern geeignet. Der zwölfte Stock bedeute jedoch eine Höhe von mehr als 30 Metern. „Da kommt man dann auch irgendwann an die Grenzen des Möglichen eines Rettungsgerätes“, sagte er.

Ein Feuerwehrmann löscht einen Brand in einem Hochhaus. Wegen eines Brandes im zwölften Stock eines Hochhauses in Berlin sind zwei Menschen aus dem Gebäude gesprungen und ums Leben gekommen. © dpa/Annette Riedl

Der Nachrichtenagentur dpa sagte der Feuerwehrsprecher, falsch parkende Autos hätten das Ausfahren einer Drehleiter verzögert. Allerdings sei auch die Drehleiter für diese Höhe nicht ausreichend. „Bei einem Hochhaus ist der Rettungsweg innen gelegen“, sagte der Sprecher. Üblicherweise würde man nicht versuchen, jemanden aus dieser Höhe von außen zu retten.

Mariusz S., der im Erdgeschoss des Hauses gegenüber wohnt, sagte der Nachrichtenagentur dpa, er habe den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Aus der Brandwohnung habe er Hilferufe gehört. Die Frau sei dann sehr schnell auf der Flucht vor den Flammen gesprungen. Der Mann habe sich zunächst an den Balkon geklammert. Dann habe er jedoch losgelassen, bevor die Feuerwehr das Sprungkissen ganz habe öffnen können. Für ihn sei das Geschehen ein Trauma gewesen. Auch eine Nachbarin, die alles mitbekommen hatte, sagte: „Mein Herz tut weh.“

Laut Feuerwehrsprecher entstand der Brand gegen 16.20 Uhr im 12. Stock des 15-geschossigen Hauses. Der Brand sei nach einer guten halben Stunde gegen 17.06 Uhr gelöscht gewesen. Das Feuer habe in dem aus Beton errichteten Haus nicht auf andere Wohnungen übergegriffen. Doch seien die Stockwerke über der Brandwohnung mit Rauchgas belastet gewesen. Nach Angaben der Polizei wurden vier Etagen des Gebäudes geräumt und Strom und Gas abgestellt.

Einsatzkräfte vor dem Hochhaus an der Lindenstraße © picture alliance/dpa

Am Abend konnten die meisten Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Mieter der Wohnung über der Brandwohnung müssen derzeit noch warten, bis ihre Wohnung wieder für bewohnbar erklärt wird.

116 Einsatzkräfte waren den Angaben der Feuerwehr zufolge vor Ort. Die Beamten hatten sich laut einem Tweet der Feuerwehr auf die Bergung mehrerer Verletzter vorbereitet: Sie riefen einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) auf.

Einige Anwohner und Zuschauer mussten nach dem Einsatz seelsorgerisch betreut werden. Für Feuerwehrleute war ein Einsatznachsorge-Team da. (Tsp/dpa)