Tödlicher Unfall in Berlin-Karow 89-Jähriger überrollt eigene Ehefrau beim Ausparken

Im Berliner Bezirk Pankow im Ortsteil Karow ist eine 82-jährige Frau am Dienstag nach einem tragischen Verkehrsunglück verstorben – der Ehemann soll sie beim Ausparken überfahren haben. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Sie ermittele weiter in dem Fall. Der Krisennotdienst wurde zur Betreuung des Seniors eingeschaltet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Ehemann gegen 16.30 Uhr rückwärts aus seiner Garage in der Wotanstraße gefahren sein. Da eine Hecke dem 89-Jährigen die Sicht auf die Fahrbahn versperrte, habe seine Ehefrau ihm beim Herausfahren Winkzeichen gegeben.

Die 82-jährige Frau soll dann die Beifahrertür geöffnet haben. Diese habe sie nach hinten geschoben, teilte die Polizei weiter mit. Die Frau sei dann rückwärts mit dem Hinterkopf auf den Boden geknallt. Das Vorderrad des Autos überrollte ihre Beine.

Bis die Rettungskräfte eintrafen, versuchten Passanten, die Frau vergeblich zu reanimieren. Sie verstarb noch am Unfallort. Der Krisennotdienst übernahm die Seelsorge des Fahrers. Er wurde im Anschluss seiner Tochter übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)