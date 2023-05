Tödlicher Unfall in Schöneberg Mann stirbt bei Unfall mit Paternoster-Fahrstuhl in Berlin

Bei einem Unfall mit einem Paternoster-Aufzug in Berlin-Schöneberg ist am Donnerstag ein Mann getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Nachfrage. Zuerst hatte der RBB berichtet.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers gegen 12.51 Uhr in ein Gebäude in der Kleiststraße 23-26 alarmiert worden. Eine ältere männliche Person sei zwischen Erdgeschoss und erstem Stock in das Räderwerk eines Paternoster-Aufzugs geraten und dabei tödlich verletzt worden. Ein Notarzt, der schnell vor Ort angekommen sei, habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Der Umlaufaufzug, in dem es zu dem tödlichen Unfall kam, befindet sich in einem Gebäude in der Kleiststraße 23-26. © Foto: TSP/Jörn Hasselmann

Die Einsatzstelle sei nun an die Kriminalpolizei und an das Landesamt für Gesundheit und technische Sicherheit übergeben worden, sagte der Sprecher. Weitere Verletzte gab es seinen Angaben nach nicht. Ein Zeuge, der die Einsatzkräfte alarmiert hatte, sei kurzzeitig vor Ort betreut worden, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

In dem Gebäude befinden sich unter anderem die Botschaft Argentiniens und eine Augenklinik. Der Unfall trug sich nach Angaben des Feuerwehrsprechers jedoch nicht im Botschafts-, sondern im Eingangsbereich des Gebäudes zu.