In der Nacht zu Samstag ist ein Fußgänger in Berlin-Marzahn bei einem Unfall mit Einsatzwagen der Berliner Polizei getötet worden. Entsprechende Tagesspiegel-Informationen bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage.

Der Funkwagen der Polizeiabschnitts 62 in Marzahn war zu einem Eil-Einsatz gerufen worden. Der Funkspruch lautete: „Raub gegenwärtig“. Der Einsatzwagen war mit Sonder- und Wegerechten unterwegs – also mit Blaulicht.

Der Unfall geschah nach Tagesspiegel-Informationen an einer Bushaltestelle. Als der Einsatzwagen an einem Bus, der an einer Haltestelle hielt, vorbeifuhr, soll ein Passant über die Straße gelaufen sein. Der Streifenwagen soll den Fußgänger angefahren haben. Dabei soll der Passant tödlich verletzt worden sein.

Wegen einer Schießerei am Tempodrom im Stadtzentrum, bei der ebenfalls in der Nacht ein Mensch ums Leben kam, war die Berliner Polizei in dieser Nacht im Großeinsatz.

Zahlreiche Einsatzkräfte, auch aus der Direktion 6, wurden zum Tempodrom verlegt. Infolge der Einsatzlage wurden Kräfte aus anderen Bereichen zusammengezogen, um die Unfallstelle in Marzahn abzusichern.