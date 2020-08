In Reinickendorf ist am Freitagnachmittag eine Frau von einem Sattelschlepper überrollt worden. Der Unfall geschah auf der Lindauer Allee Ecke Roedernallee. Nach Polizeiangaben fuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer auf der Roedernallee in Richtung Teichstraße. Als er gegen 15.20 Uhr nach rechts in die Lindauer Allee abbiegen wollte, erfasste er die Radfahrerin, die geradeaus weiterfahren wollte. Sie war sofort tot.

Identifiziert ist die Frau bislang nicht. Wie auf Fotos vom Unfallort zu erkennen war, fuhr sie ein einfaches Damenrad.

Die Zahl der getöteten Radfahrer in Berlin stieg damit auf 14, acht Frauen und sechs Männer. Das sind nach acht Monaten mehr als doppelt so viel Tote wie im Vorjahr. 2019 starben sechs Radfahrer in Berlin.

Am Montag waren zwei Frauen in Spandau getötet worden

Ein Termin für eine Mahnwache gibt es noch nicht. Organisiert werden die Gedenken an getötete Radfahrer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) und dem Vereins „Changing Cities“. Zuletzt hatte es am Mittwochabend Mahnwachen für die beiden am Montag in Spandau getöteten Frauen gegeben.

Es steht zu befürchten, dass in den verbleibenden vier Monaten bis zum Jahresende weitere Unfallopfer hinzukommen. Im Jahr 2016 waren es 17 getötete Radfahrer gewesen, in den anderen Jahren lag die Zahl meist bei etwa zehn. Eine deutlich höhere Zahl, 24, hatte es zuletzt 2003 gegeben.

Acht der 14 Unfälle wurden von Rechtsabbiegern verursacht

Auch wenn die absolute Zahl stark schwankt, ein Trend verfestigt sich: Die meisten Radfahrer werden von Rechtsabbiegenden Kfz getötet, meist großen Lastwagen wie nun wieder in Reinickendorf. Nach Zählung des Tagesspiegels wurden acht der 14 Unfälle von Rechtsabbiegern verursacht. Zwei Radfahrer verloren bei so genannten Alleinunfällen ihr Leben.

Insgesamt starben in diesem Jahr 39 Menschen im Straßenverkehr, damit ist die Gesamtzahl von 40 aus dem Jahr 2019 bereits im August fast erreicht.

Unfälle mit Rechtsabbiegern passieren meist an gefährlichen Kreuzungen. Zuletzt hatte es heftigen Streit zwischen Fahrradaktivisten und der Unfallforschung der Versicherer gegeben. Wie berichtet, hatte UDV-Chef Siegfried Brockmann die Sicherheit von Kreuzungen nach dem holländischen Modell angezweifelt. Fahrradaktivisten hatten Brockmann nach dem Test vorgeworfen, nur aus Autofahrerperspektive zu urteilen. Der Verein „Changing Cities“, der aus dem Volksentscheid Fahrrad hervorgegangen war, hatte den von Brockmann geleiteten Versuch als „wenig aussagekräftig“ beurteilt.