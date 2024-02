Traditions-Biergarten in Berlin Das „Loretta am Wannsee“ muss schließen

Herber Verlust im Berliner Südwesten: Das Traditionslokal „Loretta am Wannsee“ schließt. „Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass unser geliebtes Loretta am Wannsee seine Türen schließen wird“, teilten die Betreiber am Montag auf Facebook mit.

„Irgend Wannsee´hn wir uns wieder“

Nach 14 Jahren sei der Betrieb nicht mehr rentabel: „Stark gestiegene Kosten für Energie, Miete und Waren sowie erhebliche Personalprobleme“ machten es unmöglich, „den Betrieb in gewohnter Qualität aufrechtzuerhalten“. Das scheinen auch manche Kunden so zu sehen: „Leider hat die Gastro im Biergarten sehr nachgelassen. Der Grillstand hatte nur selten offen, es gab Bulgur im Glas und vom Schweinebraten wurde man nicht satt aber müde vom Kauen“, kommentierte ein Nutzer auf Facebook.

Wie es nun weitergeht, verrät das Team nicht. Nur: „Irgend Wannsee´hn wir uns wieder … an einem neuen Ort, zu einer neuen Zeit.“

Erst im vergangenen Sommer sah sich das Loretta – wie viele andere Lokale – gezwungen, nach langem Sträuben doch die Preise zu erhöhen. „Der Preisanstieg war unvermeidlich“, sagte Betreiber Steffen Kirchner damals. „Es sind nicht nur die Brauereien mit den höheren Kosten. Gläser, Geschirr, Personal, alles ist teurer als in den vorherigen Jahren.“

Auf Facebook reagierten Nutzer betrübt auf die Mitteilung. „Berliner Institution als Ausflugsziel ade!“, schrieb jemand, „Sehr, sehr traurig. Im Sommer war es herrlich, mit einem Bierchen, einer Weißwurst oder einer Brezel dort im Schatten zu verweilen“, eine andere.