Berlins Straßenbahnfahrer schlagen Alarm: Wir "sind höchst besorgt über die sich täglich weiter verschärfende Situation im Bereich Straßenbahn", heißt es in einem Offenen Brief der Arbeitnehmervertretungen an den Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Darin beklagen sie unter anderem eine "prekäre personelle Situation im Fahrdienst". Als Beispiel für die Überlastung nennen sie den Stichtag 3. Juli 2018, an dem für 642 Dienste nur 590 Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung gestanden hätten.

Zwar seien mittlerweile mehr als 1150 Straßenbahnfahrer bei der BVG beschäftigt, während es Ende 2013 nur rund 750 waren, doch auch das reiche nicht aus, um die gestiegenen Anforderungen zu decken. Es fehlten Dienstzuteiler, Gruppenleiter, Fahrzeug-und Personaldisponenten sowie Dienst-und Fahrplaner. In den vergangenen Jahren wuchs die Zahl der Fahrgäste stark, daraufhin wurden auf Wunsch des Senats die Taktzeiten der Trams verkürzt: Einige Bahnen fahren seitdem im Abstand von nur drei Minuten.

Die gesamte Struktur, die für einen ordnungsgemäßen Straßenbahnbetrieb notwendig ist, sei "nicht mit den Leistungszuwächsen der letzten Jahre mit gewachsen".

Defekte Weichen, träge Bordrechner und gravierende Organisationsmängel

Aber auch technische Mängel sorgten dafür, dass Fahrpläne kaum einzuhalten seien. Hier nennen die 15 Verfasser des Schreibens defekte Weichen, die seit Monaten nicht repariert würden, träge Bordrechner und nicht funktionierende Lichtsignalanlagen. Außerdem beklagen sie chaotisch organisierte Streckenbaumaßnahmen, zu geringe Durchfahrtszeiten, mangelhafte Routenversorgung der Fahrzeuge sowie ständig zunehmende Langsamfahrstellen, also Gleisabschnitte einer Bahnstrecke, die nicht mit der für diesen Streckenabschnitt zulässigen Höchstgeschwindigkeit befahren werden dürfen.

Die gravierenden Organisationsmängel und die nicht leistungsgerechte Entlohnung führten dazu, dass viele neue Kollegen nach kurzer Zeit das Unternehmen wieder verlassen. Die Vertrauensleute fordern die BVG auf, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass es den Straßenbahnfahrerinnen und -fahrern wieder möglich ist, ihre Arbeitsaufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Zurzeit seien gesetzliche Pausenansprüche kaum zu realisieren. Außerdem sollte das Unternehmen Anreize schaffen, um junge Menschen an sich zu binden.

"Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen ihre Arbeitskraft, nicht ihre Gesundheit, für Entgelt zur Verfügung", heißt es am Ende des Schreibens. Die BVG will am Freitag mit einem Brief auf die Beschwerden reagieren. Man nehme die Kritik ernst, sagte Sprecherin Petra Reetz. Sie betonte aber auch, dass alle Dienstpläne von der Personalvertretung mitbestimmt seien. Die Dienstvereinbarung der BVG gehe über den Tarifvertrag hinaus.

