Trauer um Berliner Schauspieler Horst Pinnow im Alter von 87 Jahren gestorben

Der Berliner Schauspieler Horst Pinnow ist tot. Er starb bereits am 24. Mai nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte die Familie am Sonnabend der „B.Z.“. Pinnow wurde 1936 im damaligen Landsberg an der Warthe, heutiges polnisches Gorzów Wielkopolski, geboren. Er spielte Theater und kam 1965 nach Berlin.

Im Fernsehen wurde er in den 70er-Jahren Kindern als „Detektiv Humphrey Gocart Junior“ in der Sesamstraße bekannt. In der ARD-Serie „Molle mit Korn“ über die Berliner Nachkriegsjahre spielte er eine Hauptrolle, hatte Auftritte im „Tatort“ und spielte in der bekanntesten Berlin-Serie der 80er-Jahre, „Die Wicherts von nebenan“, mit.

Pinnow war neben Harald Juhnke, Günter Pfitzmann und Dieter Hallervorden einer der Berlin-TV-Mimen. Nach Leander Haußmanns Komödie „Hai-Alarm am Müggelsee“ (2013) beendete er seine Karriere. (axf)