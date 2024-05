Traumwetter in Berlin Diese Badestellen sind am wärmsten

26 Grad und pralle Sonne? Ab ins Wasser! Am 15. Mai beginnt in Berlin offiziell die Badesaison. Doch Augen auf bei der See-Auswahl: Viele Berliner Gewässer haben sich nach dem Winter noch nicht ausreichend aufgewärmt, um zum Schwimmen angenehm zu sein. Wir stellen vor, wo das Wasser Mitte Mai schon mild genug ist – und wie es um die aktuelle Blaualgen-Lage steht.

Zunächst: Eine absolute Rangliste der wärmsten Berliner Badestellen zu bilden, ist im Moment nicht möglich. Dafür sind die Messbedingungen noch zu unterschiedlich – an vielen Badestellen wird die Wassertemperatur noch nicht regelmäßig gemessen. Eine Annäherung ist aber möglich: Die Temperaturen auf der Website des Berliner Wasserportals lassen Rückschlüsse auf die Konditionen an vielen Badestellen zu, da sich die Messstellen in der Nähe befinden. Zu den größten Berliner Seen stellt zudem der Wetter-Informations-Dienst Berlin Daten bereit.

Schmöckwitz (Dahme)

Aktueller Spitzenreiter bei den Berliner Badegewässern, von denen aktuelle Temperaturen vorliegen: die Badewiesen in Schmöckwitz im Südosten Berlins. Südlich des Seddinsees waten Schwimmer hier von einem kleinen Sandstrand ins Wasser der Dahme. Am Mittwochnachmittag erreichte die Badestelle eine Höchsttemperatur von 20,5°C – mit steigender Tendenz. In unmittelbarer Nähe befinden sich unter anderem ein Waldspielplatz und ein Volleyballfeld. Gegenüber am anderen Ufer können zudem Kanus ins Wasser gelassen werden. Die Anfahrt erfolgt per Tram 68 oder Bus 733 bzw. 168 bis zur Haltestelle Alt Schmöckwitz und von dort aus in wenigen Minuten zu Fuß bis zum Schwarzen Weg.

Orankesee

Und platsch: Das Strandbad Orankesee samt seiner Wasserrutsche. © IMAGO/Jürgen Held

Am Lichtenberger Orankesee dürfen Badende vom zugehörigen Strandbad ins Wasser. Der See erreichte am Dienstag Temperaturen von bis zu 20°C, die Messung früh am Mittwochmorgen ergab bereits 18,6°C. Das örtliche Strandbad bietet nicht nur einen großen Sandstrand, einen Steg und Strandkörbe zur Miete, sondern auch eine flotte Wasserrutsche. Das Bad ist täglich von 10-19 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 7,50/5 Euro. Am besten öffentlich erreichbar ist der Orankesee mit der Tram 27 bis zum Stadion Buschallee/Suermondtstr., von dort aus geht es in fünf Minuten in die Gertrudstraße 7.

Müggelsee

Durchatmen: Ein Mann liegt am Strandbad Müggelsee auf einer Bank. © dpa/Wolfgang Kumm

Ein Berliner Meer! Der größte See der Hauptstadt kletterte am Dienstagabend auf 19,8°C, am Mittwochnachmittag auf 19,0°C. Badestellen gibt es hier diverse, unter anderem das große Strandbad, einen FKK-Strand am Steilufer westlich des Bades sowie das Seebad Friedrichshagen. Die Bäder sind leicht mit der Tram 60 zu erreichen.

Plötzensee

Malerisch und mitten in der Stadt: der Plötzensee. © dpa/Annette Riedl

Auch hier ruft ein ikonisches Strandbad: Im Wedding erreichten die Wassertemperaturen Dienstagabend auf 19,2°C und am Mittwochmittag auf 18,5°C. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 23 Uhr, wobei zwischen 18 und 19 Uhr bereits Badeschluss ist. Es gibt einen abgeschirmten FKK-Strand. Tickets kosten diese Saison 8/5 Euro – inklusive Freigetränk. Wer noch keine Lust aufs Baden hat, nimmt im schicken Kaffee in einem der historischen Zwillingstürme Platz. Die Anfahrt erfolgt am besten mit der Tram 50 oder 13 bis zum Virchow-Klinikum.

Unterhavel

Baden geht nur gegenüber, gemessen wird trotzdem an der Pfaueninsel in Berlin-Wannsee. © Thilo Rückeis TSP

Direkt an Pfaueninsel wurden am Dienstagabend 19,1°C gemessen, am Mittwochmittag bereits 18,7°C. Direkt an der Insel darf man strenggenommen nicht baden, auch wenn es viele tun. Gut, dass sich die Badestelle Alter Hof schräg gegenüber befindet – die Wiese ist von Wannsee aus nur zu Fuß zu erreichen, der Weg führt durch den hübschen Westlichen Düppeler Forst. Dafür gibt es an der Badestelle einen malerischen Blick über Havel und Pfaueninsel.

Wannsee

1,2 Kilometer Sandstrand: das Strandbad Wannsee. © dpa/Paul Zinken

Nüscht wie raus nach – ach, Sie wissen schon. Im Wannsee hat der Berliner Wetter-Informationsdienst am Mittwochnachmittag 18,7°C gemessen – und am Dienstagmittag immerhin 18,1°C. Ähnlich wie am Müggelsee gibt es hier diverse private wie öffentliche Bademöglichkeiten, letztere liegen etwa am Heckeshorn am westlichen Ufer oder im gigantischen Strandbad im Osten. Neben einem 1,2 Kilometer langen Sandstrand inklusive FKK-Abschnitt warten hier diverse Spielbereiche sowie das Restaurant Wannseeterassen am nördlichen Ende des Bads. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr, Tickets kosten 5,50/3,50 Euro. Die Anfahrt erfolgt per S1 bis Nikolassee.

Krumme Lanke

Hui! Das Springen in die Krumme Lanke ist in Berlin Jugend-Ritual. © IMAGO/Christian Ender

An der Krummen Lanke ist die Luft traditionell etwas frischer, da sich der See mitten im Wald befindet. Die Wassertemperatur Am Wolfsschluchtkanal am südlichen Ende des Sees beträgt aber schon jetzt 18,4°C (Dienstagabend) bzw. 18,1°C (Mittwochmittag). Rund um den See gibt es entlang des Spazierwegs unzählige kleine, romantische Badebuchten sowie eine größere Badestelle am Nordende. Der See ist per U3 bis Krumme Lanke und einem anschließenden und einem anschließenden 15-Minuten-Spaziergang zu erreichen.

Worum sich Schwimmer übrigens noch keine Sorgen machen müssen, ist die Wasserqualität in den Berliner Seen: Die ist laut aktueller Untersuchung auf Keime und toxische Blaualgen an allen Badestellen im grünen Bereich. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin weist aber darauf hin, dass sich die Qualität schnell verändern kann – insbesondere an den Badestellen „Breitehorn“, „Grunewaldturm“, „Kleine Badewiese“, „Lieper Bucht“ und „Radfahrerwiese“. Während der Badesaison wird die Wasserqualität daher regelmäßig untersucht und auf den Seiten des Lageso veröffentlicht.