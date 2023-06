Treffen mit Vitali Klitschko geplant Kai Wegner reist zum Antrittsbesuch nach Warschau

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bricht am Sonntag zu seiner ersten Auslandsreise als Berliner Landesoberhaupt nach Warschau auf. Anlass für Wegners Antrittsbesuch in der Partnerstadt ist die dritte Konferenz des Paktes Freier Städte, dem Wegner in diesem Rahmen beitreten will.

Im Herbst 2022 war die Ex-Regierende Franziska Giffey (SPD) dem Bündnis beigetreten. Die Mitgliedschaft ist an die Person gebunden. Der Pakt wurde 2019 von den Bürgermeistern von Budapest, Prag, Warschau und Bratislava geschlossen und ist mittlerweile ein Bündnis von 33 internationalen Städten, die sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen.

Auf seiner Reise kommt Wegner zu einem bilateralen Gespräch mit dem Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski zusammen. Daneben werden weitere Bürgermeister bei der Zusammenkunft teilnehmen, darunter die Stadtoberhäupter von Budapest und Prag, Gergely Karácsony und Bohuslav Svoboda (Prag).

Kai Wegner könnte auf Vitali Klitschko treffen

Geplant ist auch die Teilnahme von Kiews Bürgermeisters Vitali Klitschko an der Konferenz. Ob es dazu kommt und Wegner mit Klitschko zusammenkommen wird, ist aufgrund der Kriegssituation in der ukrainischen Hauptstadt offen.

Im Rahmen des Besuchs soll ein Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Berlin und Warschau bei der Digitalisierung liegen. Warschauer Lösungen, etwa zum Parken und zur Umstellung der Stadtbeleuchtung auf LED-Technik will sich Wegner angucken.

Dazu ist ein Besuch bei der Warschauer Straßenverwaltung und des Unternehmens DCX Innovations geplant. Dieses hat eine Technologie entwickelt, mit der sogenannte Scan-Cars digital Parkplatzkontrollen durchgeführt werden können.

Schließlich wird der Regierende auch einen Kranz beim Warschauer Ghetto-Ehrenmal niederlegen. Der Aufstand jährte sich in diesem Jahr zum 80. Mal.