Tritte gegen den Kopf Große Gruppe attackiert am Berliner Alexanderplatz Frau und Helfer

Eine 30-jährige Frau ist in der Nacht zu Mittwoch in der Panoramastraße in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes von einer größeren Gruppe attackiert worden. Auch ein 23-jähriger Mann, der helfen wollte, wurde mehrmals geschlagen. Das teilte die Polizei mit.

Dem Angriff soll gegen 2.15 Uhr eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Ein Mann aus der rund 20-köpfigen Gruppe schlug der Frau währenddessen in den Bauch. Auch, als sie schon am Boden lag, schlugen der Tatverdächtige sowie ein weiterer Mann auf sie ein. Außerdem traten sie ihr gegen den Kopf.

Ein 23-Jähriger wollte der Frau helfen. Umgehend attackierte die Gruppe auch ihn mit Händen und Füßen. Nach seinem Sturz führten die Tatverdächtigen die Angriffe fort.

Der Helfer wurde Hautabschürfungen an Armen und Beinen sowie Hämatome im Gesicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau klagte über Magen- und Kopfschmerzen. Die Rettungskräfte behandelten sie ambulant. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat ermittelt. (dpa)