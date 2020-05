Im Machtkampf zwischen dem völkischen Flügel und den Rechtskonservativen um AfD-Chef Jörg Meuthen hat Andreas Kalbitz einen politischen Etappensieg mit Symbolwert errungen. Obwohl der Bundesvorstand ihm die AfD-Zugehörigkeit wegen verschwiegener Mitgliedschaften im rechtsextremem Milieu entzogen hat, kann Kalbitz in der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion bleiben.

Die Fraktion hat am Montag in einer Sondersitzung eigens ihre Geschäftsordnung geändert, damit Kalbitz sie trotz fehlender Parteimitgliedschaft nicht verlassen muss. Noch offen ist, ob er auch Vorsitzender der Fraktion bleibt. Kalbitz hatte ursprünglich angekündigt, sich am Dienstag erneut zur Wahl zu stellen. Dazu kommt es aber vorerst nicht.

Kalbitz gab sich aber zuversichtlich. Im Anschluss an die Sondersitzung sagte er: „Die AfD-Fraktion Brandenburg steht stabil.“ Das sei aber „keine Kampfansage“ an Bundesparteichef Meuthen.

Die Entscheidung über den Fraktionsvorsitz werde verschoben, bis eine rechtliche Klärung erfolgt sei. „Ich bin aber sehr zuversichtlich", sagte Kalbitz. Ob er zivilrechtlich oder vor dem Schiedsgericht seiner Partei gegen die Aufhebung der Mitgliedschaft vorgeht, würden die Anwälte entscheiden.

Der Bundesvorstand hatte am Freitag auf Meuthens Betreiben mit sieben zu fünf Stimmen entschieden, die Mitgliedschaft von Kalbitz in der AfD aufzuheben, weil er seine Mitgliedschaft in der militanten, 2009 verbotenen Nazi-Truppe „Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) verschwiegen habe, ebenso, dass er in den 90er-Jahren Republikaner-Mitglied war.

Die HDJ steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD: Wer in einer dort aufgeführten Organisation Mitglied war, darf nicht in die AfD aufgenommen werden. Zumindest nach seinem Parteieintritt war Kalbitz in den Parteigremien immer offen damit umgegangen, dass er in den 1990er-Jahren bei den Republikanern war.