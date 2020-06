Ein Kamerateam des ZDF wurde am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht in Tiergarten angegriffen und an der Arbeit gehindert. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen und Videoaufnahmen, die dem Tagesspiegel vorliegen, wurden der Journalist Arndt Ginzel und sein Kameramann vor dem Gerichtsgebäude von Unterstützern des Rechtsextremisten Sven Liebich bedrängt und bedroht.

Zwei Justizbeamte griffen in den Tumult ein und forderten das Kamerateam auf, ihre Arbeit zu beenden und nicht weiter zu filmen. Einer der Beamten rief mehrfach „Machen Sie mal die Kamera aus“. Der Konflikt fand auf dem Gehweg vor dem Gericht statt – also im öffentlichen Raum.

Als die Journalisten sich weigerten, griff einer der Beamten mehrfach in die Kamera des ZDF-Mitarbeiters und versuchte, die Journalisten abzudrängen. Etwa 15 Unterstützer des Rechtsextremisten Liebich standen grinsend daneben, wie Videoaufnahmen zeigen. Später riefen sie unter anderem „Lügenpresse auf die Fresse“.

Auf welcher Grundlage die Justizbeamten die Journalisten am Filmen im öffentlichen Straßenraum hindern wollten, war am Donnerstag nicht klar. Es hieß aus Justizkreisen, sie hätten wohl versucht, „zu deeskalieren“. Deshalb riefen sie auch die Polizei.

Auf Tagesspiegel-Anfrage bestätigte die Polizei einen Einsatz vor dem Landgericht. Demnach waren Einsatzkräften vor Ort, weil sich dort eine kleinere Menschengruppe zum Protest versammelt hatte und die „Stimmung aufgeheizt“ gewesen sein soll. Als die Beamten am Gericht eintrafen, sei die Lage allerdings ruhig gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Berliner Justizverwaltung will den Vorfall aufklären

Der Angriff auf das ZDF-Team sei den Beamten später gemeldet worden, eine Strafanzeige sei jedoch bis zum frühen Abend nicht eingegangen. Man prüfe derzeit die auf Twitter veröffentlichten Bilder.

Die Berliner Justizverwaltung will den Angriff auf die Pressevertreter nun aufklären. „Wir wollen das intern mit dem Landgericht aufarbeiten“, sagte Sebastian Brux, Sprecher des Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne), dem Tagesspiegel. Laut „taz“ erwägt der Journalist Arndt Ginzel juristische Schritte gegen die Angreifer.

Hintergrund der Verhandlung am Berliner Landgericht war ein zivilrechtlicher Streit zwischen dem Rechtsextremisten Sven Liebich und Anetta Kahane, der Leiterin der Amadeu-Antonio-Stiftung. Liebich soll auf einer Internetseite eine antisemitische Karikatur von Kahane veröffentlicht haben. Kahane lies dies am Donnerstag untersagen.

Es ist ein weiterer Angriff auf die Freiheit der Presse in Berlin. Am ersten Mai war ein Kamera-Team der „Heute Show“ brutal überfallen worden, Sicherheitskreise gehen seither von Tätern aus der linken Szene aus. Wenige Tage später war es bei den Demonstrationen gegen die Corona-Regeln zu einem weiteren Angriff auf ein Team der ARD gekommen.