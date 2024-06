Überfall auf Berliner Wettbüro Unbekannter schlägt mit Schusswaffe auf Angestellte ein

In der Nacht zu Donnerstag soll ein Mann in Berlin-Karlshorst versucht haben, ein Wettbüro zu überfallen. Dabei verletzte er eine Angestellte am Kopf, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach soll sich ein bisher unbekannter Mann gegen 22.55 Uhr vor einem Wettbüro in der Treskowallee aufgehalten haben. Dort habe er die 58-jährige Angestellte angesprochen, als sie gerade schließen wollte. Der Tatverdächtige soll die Frau unter einem Vorwand zurück in das Geschäft gelockt und anschließend mit einer erhobenen Schusswaffe Geld gefordert haben. Dabei schlug er der 58-Jährigen mit der Waffe auf den Kopf ein.

Trotz der Schläge gelang es der Frau, den Sicherheitsdienst zu alarmieren. Der Mann ist daraufhin in unbekannte Richtung geflohen. Beute soll er nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht haben. Die Angestellte erlitt eine Verletzung am Kopf und wurde von hinzugerufenen Rettungskräften ambulant behandelt. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)