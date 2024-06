Überfall in Einkaufszentrum in Spandau Mann bedroht Angestellte mit Messer und flüchtet mit Beute

Ein Mann hat am Dienstagabend eine Angestellte in einem Drogeriemarkt in Berlin-Spandau mit einem Messer bedroht und sich an der Kasse bedient. Kurze Zeit später konnte der mutmaßliche Räuber festgenommen werden. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen 27-Jährigen. Er soll kurz nach 20 Uhr eine 23-jährige Angestellte einer Drogerie in einem Einkaufszentrum in der Klosterstraße mit einem Messer bedroht haben. Dabei soll er die Mitarbeiterin aufgefordert haben, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Das soll er schließlich selbst entnommen haben. Laut Polizei ist er anschließend aus dem Einkaufszentrum geflüchtet. Die Angestellte blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe ausfindig machen. Sie nahmen den Mann fest. Er soll einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen wird. Ein Fachkommissariat führt die weiteren Ermittlungen. (Tsp)