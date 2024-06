Übergriffe, Druck und demonstrative Gebete Wie der Gaza-Krieg die Stimmung an Berliner Schulen aufheizt

Der Palästinakonflikt belastet Berlins Schulen zunehmend. Nach der Absage einer Abiturfeier am Gymnasium Tiergarten wegen befürchteter „massiver konfrontativer politischer Kundgebungen durch einen großen Teil des diesjährigen Abiturjahrgangs“ gibt es weitere Meldungen aus Schulen, die das Problem verdeutlichen.

Dazu gehört, dass es schon bei den diesjährigen sogenannten Motto-Wochen der Abiturientinnen und Abiturienten zu aggressivem Auftreten seitens propalästinensischer „Israelhasser“ gekommen sei, wie ein Elternvertreter berichtete. Zudem erfuhr der Tagesspiegel, dass Schülerinnen und Schüler die Erwähnung des Israel-Austausches im Abi-Buch verhindern wollten. Nur mit Mühe und Kompromissen sei es gelungen, den Austausch aus der Publikation nicht tilgen zu müssen.

Eine Absage einer für viele Schüler:innen wichtige Veranstaltung, sollte nur das äußerste Mittel sein. Aimo Görne, Landesschülersprecher

Auf der Suche nach einem Kompromiss ist man auch am Gymnasium Tiergarten. Dort sei man entschlossen, eine Ersatzveranstaltung anzubieten, um die Verleihung der Abiturzeugnisse doch noch zu einem feierlichen Abschlusserlebnis machen zu können, bestätigte Landeselternsprecher Norman Heise dem Tagesspiegel.

„Eine Absage einer für viele Schüler:innen wichtige Veranstaltung, sollte nur das äußerste Mittel sein, da dabei ein ganzer Jahrgang kollektiv darunter leidet,“ mahnte auch Landesschülersprecher Aimo Görne. Es solle versucht werden, die Abiverleihung doch stattfinden zu lassen.

Aber die Schulleitung sollte, betonte Görne gegenüber dem Tagesspiegel, mit dem Abiturjahrgang in den Dialog treten und dabei müsse „gemeinsam herausarbeitet werden, wo die Grenzen zwischen legitimen Meinungsäußerungen und in einer Demokratie nicht tolerierbaren Äußerungen und Gesinnungen liegen.

Ausschreitungen befürchtet

Wie berichtet, wurde die geplante gemeinsame Feier im prächtigen Saal des Charlottenburger Kinos „Delphi“ für alle Abiturienten abgesagt. Die Schulleiterin hatte das am 14. Juni auch im Namen der Schulsozialarbeiter damit begründet, dass „weder eventuelle Ausschreitungen ausgeschlossen noch die Sicherheit gewährleistet werden“ könne. Dabei hatte sie auch auf eine „Rücksprache mit der Schulaufsicht“ verwiesen.

Laut „B.Z.“ sollen sich in einer Whatsapp-Gruppe 50 von insgesamt 120 Abiturienten dazu entschlossen haben, die Zeugnisvergabe für propalästinensische Proteste zu nutzen. Sie wollten mit Kufiya erscheinen, dem Palästinensertuch. Die Polizei wurde informiert.

Heise erklärte, die Schulleitung habe zwischenzeitlich mehr Fakten genannt, die deren Entscheidung in Teilen nachvollziehbar machten. Der Gaza-Krieg trage im Umgang mit einigen Schülern zu einer Anspannung bei. Heise sprach von „gewissen Verhärtungen“.

Schulsprecher bestreitet Antisemitismus als Motiv

Er kritisierte aber am Mittwoch, dass die Schulleiterin die Feier ohne Abstimmung mit der Gesamtelternvertretung abgesagt habe. „Es hätte gemeinsam mit den Gremien der Eltern und Schüler gesprochen werden müssen“, sagte Heise. Solche „Beratungsprozesse“ seien wichtig. Für Verwunderung in den Schulen sorgte angesichts des explosiven Themas, dass es die regionale Schulaufsicht offenbar versäumt hatte, der zentralen Schulaufsicht Bescheid zu geben.

Mit Bestürzung reagierte am Mittwoch der Schulsprecher des Gymnasiums Tiergarten darauf, dass jetzt der Begriff „antisemitisch“ in Zusammenhang mit dem Abiturjahrgang falle. „Das muss aufhören, das stresst die Schüler“, sagte der Zehntklässsler dem Tagesspiegel. Kritik an der israelischen Politik in Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt sei etwas anderes als Antisemitismus.

Der Konflikt kommt immer mehr an den Schulen an. Sven Zimmerschied, Sprecher der Sekundarschulleitungen

„Der Konflikt kommt immer mehr an den Schulen an“, bedauerte am Mittwoch der Sprecher der Sekundarschulleitungen, Sven Zimmerschied. Es sei „sehr problematisch“, wenn ein Austausch mit israelischen Schulen nicht mehr zustande käme. Es komme dabei sehr auf das Geschick der Schulleitungen an.

Ein anderer Schulleiter aus Mitte sagte, es gebe „permanent an den Schulen Druck“ seitens propalästinensischer Schüler sowie muslimischer Schüler. Eine Facette sei, dass sie demonstrativ auf Schulhöfen oder in Räumen beten wollten. „Jede Innenstadtschule“ habe mit diesem Druck zu kämpfen. Schulleiter berichteten ebenso, dass es in bestimmten Klassen bereits als Affront aufgefasst werde, wenn man nur erfrage, ob Schüler Aktionen mit Palästinensertuch planten.

Schüler werden eingeschüchtert

Über Druck, sich religiös und vor allem antijüdisch oder antiisraelisch zu bekennen, berichten nichtmuslimische Schülerinnen und Schüler, deren Familien aus der Türkei oder anderen überwiegend muslimischen Ländern stammen. Insbesondere alevitische Kinder und Jugendliche würden eingeschüchtert, berichten Gemeindevertreter.

Die Konflikte um den Gaza-Krieg führen an Berliner Schulen zu einer aufgeladenen Stimmung. Wenige Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gab es in diesem Zusammenhang an einem Neuköllner Gymnasium sogar eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einem Lehrer.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) gab Berliner Schulen die Möglichkeit, das Tragen von sogenannten Palästinensertüchern und anderen Symbolen für den Fall zu verbieten, dass dadurch der Schulfrieden gestört wird. Das Gymnasium Tiergarten stand bei der Abiturfeier aber vor dem Problem, dass die Schule im Delphi kein Hausrecht ausüben kann.