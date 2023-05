Bundesverfassungsgericht stellt klar Die Berliner Wiederholungswahl ist gültig

Das Bundesverfassungsgericht ist nicht für die Überprüfung zuständig, ob die Wiederholungswahl in Berlin rechtmäßig war. Das geht aus der Begründung der Ablehnung eines entsprechenden Eilantrags gegen die Wiederholungswahl hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Die Richterinnen und Richter führen aus, dass das Grundgesetz den Ländern eigenständige Verfassungsbereiche gewährt, die auch das Wahlrecht umfassen.

„Es obliegt ihnen, den subjektiven Schutz des Wahlrechts zu ihren Volksvertretungen abschließend zu regeln und durch ihre Gerichtsbarkeit zu gewährleisten“, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverfassungsgerichts. Darüber hinaus bestehe eine grundsätzliche „Unantastbarkeit von Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte über Fragen, die allein dem Verfassungsraum der Länder zuzuordnen sind“.

Berliner Politiker:innen hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht

Das Berliner Landesverfassungsgericht hatte Mitte November 2022 entschieden, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im Jahr 2021 aufgrund massiver Wahlrechtsverstöße komplett wiederholt werden müssen. Dagegen hatten 43 betroffene Berliner Politiker:innen Mitte Dezember Verfassungsbeschwerde eingereicht. Im Kern sollten die Karlsruher Richter prüfen, ob der Berliner Landesgerichtshof die Wahlen zu Unrecht für irregulär erklärt hatte.

Ein entsprechender Eilantrag wurde am 31. Januar 2023 vom Bundesverfassungsgericht ohne Begründung abgelehnt. Die Wiederholungswahl fand am 12. Februar statt. In ihrer nun vorliegenden Begründung der Ablehnung verweisen die Richterinnen und Richter auf Artikel 28 im Grundgesetz.

Dieser regelt, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“ Jurist:innen bezeichnen dies als Homogenitätsgebot. Bei der konkreten Ausgestaltung dieser Grundsätze haben die Länder jedoch Spielraum.

Das Bundesverfassungsgericht könne in diesen „eigenen Verfassungsraum des Landes“ nicht eingreifen, wenn die Länder dem Homogenitätsgebot genügen. „Dies ist im Land Berlin der Fall“, heißt in der Mitteilung des Gerichts. Eine Verletzung dieses Gebots ist erst anzunehmen, „wenn die Praxis von der Norm andauernd beziehungsweise systematisch und in einer Weise abweicht, die die Geltung der normativen Gewährleistung grundsätzlich infrage stellt“.

Damit sagen die Richterinnen und Richter nichts über die Güte des Urteils des Berliner Verfassungsgerichts. Es könne durchaus sein, dass der Verfassungsgerichtshof den Anspruch der Beschwerdeführer „auf rechtliches Gehör verletzt“ habe, wie diese argumentieren. Es fehle ein „Hinweis darauf, dass das Vorgehen des Verfassungsgerichtshofs im konkreten Fall Teil einer andauernden Praxis sein könnte (...).“