Überwachungskamera und stiller Alarm Café-Einbrecher in Berlin-Neukölln festgenommen

Weil durch eine Überwachungskamera ein stiller Alarm ausgelöst wurde, konnte die Berliner Polizei in der Nacht auf Mittwoch einen Einbrecher festnehmen. Laut Angaben der Polizei hatte ein 34-jähriger Mann versucht, in ein Café an der Karl-Marx-Straße in Neukölln einzubrechen.

Beim Hebeln am Schaufenster wurde er gegen 23 Uhr von einer Überwachungskamera gefilmt, was einen stillen Alarm auslöste. Der Alarm erreichte den Inhaber des Cafés, der den Tatverdächtigen gegen Mitternacht erneut vor seinem Geschäft sah. Der vom Inhaber angesprochene Mann bestritt den Vorwurf und entfernte sich Richtung Jonasstraße, wo er gegen 0.30 Uhr erneut von dem Cafébesitzer entdeckt wurde.

Diesmal alarmierte der Inhaber die Polizei, die den mutmaßlichen Einbrecher festnahm. Der 34-Jährige, bei dem Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel gefunden wurden, kam in Polizeigewahrsam.