Trotz Schulbauoffensive, Notsitzungen und unzähligen aufgeregten Mails ist es bisher nicht gelungen, für alle 26.000 Siebtklässler einen Schulplatz zu organisieren: Rund 100 Kinder galten am Freitag noch als unversorgt, obwohl an diesem Tag die Bescheide an die Familien verschickt werden sollten. Treptow-Köpenicks Bildungsstadträtin Cornelia Flader (CDU) sprach von einer „Bankrotterklärung“, die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zu verantworten habe.

Flader meldete sich zu Wort, weil von den unversorgten Kindern, die im Sommer ihre Grundschulen verlassen, allein 75 aus ihrem Bezirk kommen: die Stadträtin hatte seit einem Jahr davor gewarnt, „dass ein Defizit droht“. Nachdem dieses Defizit nicht behoben werden konnte, richteten sich die Hoffnungen Treptow- Köpenicks und Lichtenbergs, dem ebenfalls Plätze fehlen, auf eine „Ausgleichkonferenz“ der Bezirke Anfang Mai.

An deren Ende forderte die Bildungsverwaltung nach Tagesspiegel-Informationen, dass Marzahn-Hellersdorf einspringen müsse, da hier gerade eine große neue Schule fertiggestellt worden sei. Allerdings will Bildungsstadtrat Gordon Lemm (SPD) dort Schüler der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule unterbringen, deren Gebäude saniert werden muss.

Die Bildungsverwaltung belehrte Lemm aber dahingehend, dass die neue Schule nicht als Auslagerungsstandort gedacht sei: Er müsse kooperieren. Das lehnte Lemm ab. Daher lud Bildungs-Staatssekretärin Beate Stoffers (SPD) die involvierten Bezirke am Freitag zu einer Notsitzung. Dort verständigte man sich dem Vernehmen nach auf die Prüfung verschiedener Optionen: Eine weitere Klasse an einer noch nicht genannten Marzahn-Hellersdorfer Schule; ein Schüler mehr pro Klasse an einigen Schulen in Treptow-Köpenick sowie die Verlagerung einzelner Willkommensklassen an Oberstufenzentren oder andere zentral verwaltete Schulen. Am Montag folgt ein weiteres Gespräch bei Stoffers. Um die Unsicherheit der betroffenen Familien zu mildern, sollen sie einen Zwischenbescheid erhalten.

Zunächst fehlten sogar über 540 Schulplätze

„Die Bezirke stehen alle mit dem Rücken zur Wand“, beschreibt der Marzahn-Hellersdorfer Abgeordnete Mario Czaja die Lage bei der Schulplatzversorgung. Erst habe sich das Problem auf die Grundschulen fokussiert, jetzt werde es auch bei den Oberschulen massiver. Von den Versprechungen des Senats, für ausreichend Schulplatz zu sorgen, sei „wenig übrig geblieben“.

Nach Tagesspiegel-Informationen fehlten zunächst sogar über 540 Schulplätze. Für die meisten Fälle fanden sich aber Ausweichmöglichkeiten in anderen Bezirken. Am Ende blieben – trotz aller Bemühungen – besagte 100 Kinder übrig, was zeigt, wie knapp inzwischen berlinweit die Kapazitäten sind: Während es in früheren Jahren mitunter eine vierstellige Zahl freier Plätze gab, sind die Reserven inzwischen fast komplett verbraucht.

Zwar sind im Rahmen der Schulbauoffensive rund 60 neue Schulen und etliche Erweiterungsbauten geplant. Die Realisierung hält aber nicht Schritt mit den steigenden Schülerzahlen, zumal es immer wieder Rückschläge gibt: Mal finden sich keine Bauunternehmen, mal bestreitet die Bildungsverwaltung Bedarf in konkreten Regionen oder blockiert Genehmigungen – wie jüngst wegen angeblicher Geruchsbelästigung durch einen Abfallentsorger in Mahlsdorf.

Der Senat müsse die Prozesse beschleunigen

Landeselternsprecher Norman Heise warnt davor, dass Oberschulen bald gezwungen sein könnten, ihre Fachräume aufzugeben und zu reinen Unterrichtsräumen umzufunktionieren, so wie dies bereits in den vergangenen Jahren in den Grundschulen passierte. Er appelliert an den Senat, „die Prozesse zu beschleunigen“: Es könne nicht sein, dass die Baugenehmigung für einen einfachen Unterrichtscontainers 15 Monaten beanspruche.

Aber auch die Bezirke seien gefragt: Angesichts der knappen öffentlichen Immobilien müsse die Unterbringung der Schüler „höchste Priorität“ haben. Wie berichtet, kämpfen zurzeit mehrere Bildungsstadträte um Gebäude, die auch von Jugend- oder Kulturstadträten beansprucht werden: Etliche ehemalige Gebäude waren als Schulen entwidmet worden, als die Schülerzahlen zurückgingen.