Ein großes Fahrradkaufhaus mit Werkstätten, "Pedaleum" genannt, nahe am Radweg "Panketrail", ein neues Stadthaus am S-Bahnhof Pankow, ein Hochhaus am östlichen Rand des Areals, das dieses neue Quartier weithin sichtbar ankündigt sowie architektonisch vielfältige Häuser, die große grüne Höfe umschließen und die Mieter so vor dem Verkehrslärm schützen: Das sind einige der Merkmale des neuen "Pankower Tors" von Investor Kurt Krieger.

So sieht es der Sieger des Städtebaulichen Wettbewerbs für die Bahnbrache vor. Diesen Pläne hat die Arbeitsgemeinschaft aus Nöfer Architekten, Christoph Kohl, Fugmann Janotta Landschaftsarchitekten und dem Ingenieurbüro Thorsten Terfort vorgelegt. Damit enden zehn Jahre Streit und Planung. Und das mit einer faustdicken Überraschung.

Denn das als großer Favorit gesetzte Büro "03Architekten" scheiterte in der letzten Jury-Sitzung. Zuvor war bekannt geworden, dass der Architekt Andreas Garkisch Mitglied des Baukollegiums der kürzlich in Ruhestand versetzten Senatsbaudirektorin Regula Lüscher ist.

Lüscher hatte zuvor in der Jury gesessen. Auch die Vorsitzende der Jury Christa Reicher war Teil von Lüschers Baukollegium gewesen. Der Entwurf von 03Architekten war vor der letzten Sitzung als erstplatzierter gesetzt worden. Nun kam die überraschende Kehrtwende.

Angsträume verschwinden

"Angsträume" nannte Tobias Nöfer die Flächen an der Brücke und den Brachen am S-Bahnhof Pankow bei der Vorstellung seines Entwurfs. Diese verschwinden mit dem Bau des Pankower Tors: Ein Stadtplatz mit einem öffentlich genutzten Stadthaus wird das Gebiet eröffnen.

Daneben entsteht an der Berliner Straße ein "Nahversorgungszentrum" mit einer Vielfalt von Läden und Lokalen. Das ist das Entree zum westlich anschließenden Wohngebiet. Dieses ist von der Bahnschneise durch Grünanlagen getrennt, ein Teil davon angelegt mit Spielplätzen und Sitzgelegenheiten, ein anderer Teil als Naturgarten.

Das "Pedaleum", ein großes Einkaufs- und Dienstleistungszentrum, liegt am Anfang des Areals und soll mit dem "Panke-Trail", einem Radweg parallel zur Bahntrasse, verbunden werden. Der Trail selbst soll zur Rad-Strecke Berlin-Kopenhagen geführt werden. Räder haben Vorfahrt in dem autoarmen, aber nicht autofreien Quartier.

Im Osten des Gebietes entstehen eine Schule und eine Kita. Dort ist auch ein Hochhaus geplant. Ursprünglich hatte Nöfer mehrere Türme in dem Gebiet vorgesehen. Die Jury überzeugte das nicht, wie Christa Reicher deutlich machte.

Übrig blieb dieser eine und - wenn man so will - auch das Stadthaus, das bis zu 50 Meter hoch werden könnte. Aber sogar über diese beiden "Hochpunkte" wird noch gestritten. Immerhin gab Jury-Chefin Reicher zu, das ein "Hochpunkt" jedenfalls am östlichen Rand des Areals vorstellbar ist.

Streit um Hochhäuser

Der Architekt selbst nannte als Beispiele für sein Konzept mit Hochhäusern den Borsigturm sowie den Siemensturm. Diese beiden Hochhäuser markieren die dort anschließenden Gewerbe- und Wohnquartiere sichtbar im Stadtbild. Es ist Nöfers Auffassung von Städtebau, die sich so gar nicht mit der Doktrin der Ära Lüscher verträgt, wonach Häuser und Quartiere wiedererkennbare "Adressen" bilden sollen.

Häuser sollen, so Nöfer, durch unterschiedliche Gestaltung ein "Gesicht" bekommen. So sollen auch die Wohnblöcke am "Pankower Tor" aus einzelnen Häusern mit unterschiedlicher Gestalt gebaut werden. Nöfer schließt damit an den Städtebau des 19. Jahrhunderts an.

Rundlockschuppen bleibt

Im Osten des langgestreckten Planungsgebiets wird das neue Möbel Höffner-Haus entstehen. Investor Kurt Krieger will auch den Rundlockschuppen erhalten: "Das kann man nicht abreißen." Das Engagement im Denkmalschutz koste ihn vier Millionen Euro. Der Senat hätte gerne "Event-Nutzungen" an diesem Ort.

Für die Kreuzkröte, die auf der Brache lebt, gibt es Krieger zufolge "zwei Standorte in Brandenburg". Und damit eine Chance, die Amphibien am Leben zu erhalten. Die Verschärfung des Konfliktes mit dem Naturschutzbund, der in dieser Sache Klage gegen die Fortsetzung der Planung eingelegt hat, führt Krieger auf den Wechsel des Personals bei dem Verein zurück - "das ist wie bei der Regierung".