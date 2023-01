Umbau am S-Bahnhof Berlin-Köpenick Marktstände und Taxis müssen weichen

Mit den Märkten im Bezirk ist das so eine Sache. Immer wieder sind sie Thema, zuletzt der von der CDU geforderte Wochenmarkt in Johannisthal. Jetzt soll es den kleinen Marktständen am S-Bahnhof Köpenick, Ausgang Stellingdamm, an den Kragen gehen. Der Bezirksverordnete Uwe Doering (Linke) fragte beim Bezirksamt nach.

Umfangreiche Bauarbeiten sind der Grund. Der Umbau des Bahnhof zum Regionalbahnhof beginnt und betrifft neben dem Gebäude auch das Umfeld. Die Deutsche Bahn Netz AG will mit den Baumaßnahmen am 1. März beginnen, teilt Baustadträtin Claudia Leistner (Grüne) mit. Ab dann steht der Platz für einen längeren Zeitraum (mindestens bis Jahresende) nicht zur Verfügung.

Nun wird ein Ausweichstandort gesucht. Der Marktbetreiber kann Anträge für Ausweichstandorte in der Nähe stellen, die dann durch das zuständige Straßen- und Grünflächenamt wohlwollend geprüft würden, verspricht die Stadträtin. „Sobald neue Erkenntnisse über den Umfang der Baumaßnahme vorliegen, wird das Bezirksamt dies den Antragsstellenden auch mitteilen.“ Der Elcknerplatz wurde als Ausweichstandort allerdings abgelehnt, weil es dort zu Engpässen im Straßenland käme.

Auch der Taxistand muss weichen. Die DB ist allerdings angehalten, eine Lösung mit der Taxi-Innung zu finden. Dazu soll es noch im Januar einen Ortstermin geben.

Der Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Treptow-Köpenick.

