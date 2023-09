Umstrittenes Aquarium in Berlin Coral World verliert vor Gericht und erhält keine Wirtschaftsförderung

Das umstrittene „Wasserhaus“ an der Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg wird auch weiterhin keine regionale Wirtschaftsförderung von der Stadt Berlin erhalten. Am Dienstag hat das Unternehmen Coral World einen Prozess vor dem Berliner Verwaltungsgericht verloren.

Es gebe keinen gesetzlichen Anspruch auf die beantragte finanzielle Förderung, schrieb das Gericht in einer Mitteilung. In Lichtenberg soll mit „Ocean Berlin“ ein Großprojekt entstehen: eine Art Aquarium, mit Fischen, Hotel, Kongressräumen und Park.

Coral World hatte bei der Stadt Berlin einen Antrag auf Fördergeld gestellt. Das Senatsprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ sollte Fördermittel in Höhe von 7,3 Millionen Euro bringen. 2022 wurde der Antrag abgelehnt – mit der Begründung, dass das Unternehmen verschuldet sei und daher nicht gefördert werden könne. Die Jahresabschlüsse wiesen hohe Verluste auf.

Coral World gibt jedoch an, Teil einer Unternehmensgruppe zu sein, die nicht verschuldet ist. Diese würde sie, wenn nötig, mit Geld ausstatten, so das Unternehmen. Das Projekt in Lichtenberg wird derzeit bereits gebaut, ebenso ein Standort auf Teneriffa. Bereits vier weitere Großaquarien des israelischen Unternehmens gibt es weltweit.

Gegen die Entscheidung der Investitionsbank Berlin hatte Coral World vor dem Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Diese wurde am Dienstag dann abgelehnt. In der Begründung heißt es: „Die Investitionsbank Berlin darf bei der Vergabe regionaler Wirtschaftsfördermittel verlangen, dass das die Fördermittel beantragende Unternehmen über eine gewisse wirtschaftliche Substanz verfügt, unabhängig davon, ob es Teil einer wirtschaftlich gesunden Unternehmensgruppe ist.“