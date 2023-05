Unbekannte greifen Jugendlichen an 17-Jähriger in Berlin-Spandau lebensgefährlich verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagabend in Spandau lebensgefährlich verletzt worden. Wie Berliner Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mitteilten, griffen mehrere Mitglieder einer Männergruppe den Jugendlichen gegen 20.15 Uhr auf dem Gehweg in der Klosterstraße an. Ein 17-jähriger Bekannter sei ihm zur Hilfe gekommen und sei ebenfalls angegriffen und verletzt worden.

Wenig später nahmen Polizisten in Tatortnähe einen 21-Jährigen fest. Er wird verdächtigt, den 17-Jährigen niedergestochen zu haben. Auch er sei verletzt gewesen und wurde zunächst ambulant im Krankenhaus behandelt, hieß es in der Mitteilung. Der Tatverdächtige sei danach der 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes übergeben worden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. (Tsp)