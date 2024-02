Unfall auf der A111 in Berlin Auto fährt gegen Pfosten – zwei Männer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zu Montag zwei Menschen verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Berlin dem Tagesspiegel. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Den Angaben nach war der Fahrer eines Pkw auf der A111 stadteinwärts von der Fahrbahn abgekommen und an der Ausfahrt Heckerdamm gegen einen Pfosten gefahren. Zwei Männer im Alter von 44 und 47 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Die Identität einer dritten Person, die ebenfalls in dem Auto gesessen haben soll, ist laut Polizei noch ungeklärt. Die Polizei kündigte an, im Laufe des Tages näher über das Geschehen informieren zu wollen.

Die Ausfahrt Heckerdamm und der Tunnel Flughafen Tegel wurden gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf X, vormals Twitter, mitteilte. Autofahrer standen demnach im Stau und mehrere Buslinien in Charlottenburg wurden umgeleitet. Auf der Gegenrichtung der A111 stadtauswärts habe es einen weiteren Unfall gegeben, wie die VIZ erklärte. Details dazu gab es zunächst nicht. (Tsp, dpa)