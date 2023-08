Unfall in Berlin-Mitte 27-Jähriger durch Tram am Alexanderplatz verletzt

Bei einem Unfall mit einer Tram am Alexanderplatz in Berlin-Mitte wurde am Mittwochabend ein 27-Jähriger schwer verletzt. Das geht aus einer Polizeimitteilung hervor.

Gegen 20.30 Uhr soll der Fahrgast im Gedränge der Menschen sein Gleichgewicht verloren haben. Anschließend klemmte sein Bein zwischen Bahn und Bahnsteigkante.

Nach einer Erstbehandlung in der Polizeistation auf dem Alexanderplatz musste der Verletzte stationär ins Krankenhaus. Der Tramfahrer wurde mit einem leichten Schock vor Ort behandelt. Die Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat übernommen.