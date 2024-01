Unfall in Berlin-Neukölln 82-Jähriger wird von Bus angefahren und schwer verletzt

Ein Busfahrer hat am Mittwochnachmittag in Berlin-Neukölln einen Mann angefahren. Der 82-jährige Fußgänger musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll der Senior gegen 17 Uhr an der Ecke Karl-Marx-Straße/Hobrechtstraße auf die Fahrbahn der Karl-Marx-Straße gelaufen sein. Dabei habe ihn der 44-jährige Fahrer eines BVG-Busses, der in Richtung Hermannplatz unterwegs war, angefahren.

Der 82-Jährige erlitt Kopf- und innere Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Busfahrer stand nach dem Unfall unter Schock und wurde seelsorgerisch betreut, hieß es. Die Unfallstelle war etwa eine Stunde lang gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)