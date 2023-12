Unfall in Berlin-Neukölln Autofahrer kommt von Fahrbahn ab – vier Fahrzeuge beschädigt

Bei einem Alleinunfall in Berlin-Neukölln ist am Montagmittag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 83-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen gerade mit seinem Opel auf dem Quarzweg im Ortsteil Buckow unterwegs, als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam und nach links von der Fahrbahn abkam.

Daraufhin sei er zunächst mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Kia kollidiert, hieß es weiter. Anschließend sei der Kia in einen dahinter geparkten Renault geschoben worden und dieser gegen einen wiederum dahinter geparkten Smart geprallt.

Rettungskräfte befreiten den 83-Jährigen aus seinem Auto und brachten ihn mit Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper in ein Krankenhaus. Alle vier Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Unfallstelle war während des Einsatzes etwa eine halbe Stunde gesperrt. (Tsp)