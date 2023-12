Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren und verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag auf der Hanns-Eisler-Straße. Als sie an der Michelangelostraße nach links abbog, fuhr sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Scooter-Fahrer den Angaben zufolge an.

Der 29-Jährige wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)