Unfall in Berlin-Schöneberg – drei Verletzte 21-jähriger Autofahrer kracht mit Motorradfahrer zusammen

In Berlin-Schöneberg ist am Montagabend ein Autofahrer mit einem Motorrad zusammengestoßen. Alle Unfallbeteiligten – also ein 21-jähriger Autofahrer, ein 39-jähriger Motorradfahrer sowie sein 33-jähriger Mitfahrer wurden verletzt. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Demnach soll der 21-jährige Autofahrer gegen 20.00 Uhr mit seinem Wagen von der Hohenstaufenstraße kommend auf der Martin-Luther-Straße unterwegs gewesen sein. Von dort wollte er nach links in die Barbarossastraße einbiegen. Dabei kollidierte er den Polizeiangaben zufolge mit dem 39-jährigen Motorradfahrer. Dieser soll auf der Martin-Luther-Straße in entgegenkommender Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein.

Die Motorradfahrer sowie sein 33-jähriger Sozius stürzten. Er kam mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Motorrads wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer habe über Schmerzen an einem Arm geklagt, eine Behandlung durch einen Arzt aber abgelehnt, so die Polizei weiter. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war die Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)