Unfall in Berlin-Spandau 79-Jährige von BVG-Bus angefahren

In Spandau ist am Montag eine Fußgängerin von einem Linienbus angefahren worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll die 79-Jährige, von den Spandau Arcaden kommend, gegen 12.30 Uhr den Brunsbütteler Damm in Richtung Wilhelmshavener Straße überquert haben.

Ein BVG-Bus, in Richtung Klosterstraße unterwegs, fuhr die Fußgängerin an. Sowohl die Fußgängerin als auch der 44-jährige Busfahrer erlitten Kopfverletzungen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

