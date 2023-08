Unfall mit Fahrerflucht in Berlin-Kreuzberg Motorradfahrer wird von Auto abgedrängt und stürzt

Am Dienstagmorgen ist es in Berlin-Kreuzberg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, soll der 63-Jährige gegen 5.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen des Halleschen Ufers in Richtung Möckernstraße unterwegs gewesen sein. Im linken Streifen soll in gleicher Richtung ein Auto gefahren sein, dessen Fahrer plötzlich nach rechts wechselte.

Der Fahrer des Motorrads musste daraufhin ausweichen und stieß gegen eine Begrenzung des Fahrradweges, wodurch er nach Angaben der Polizei stürzte. Der beteiligte Autofahrer soll sich vom Unfallort entfernt haben, ohne anzuhalten.

Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen mit Verletzungen am Rumpf und am Bein in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. (Tsp)