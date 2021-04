Der Fall scheint beispiellos: In einem Mordprozess am Berliner Landgericht hat der Hauptbelastungszeuge plötzlich zugegeben, der wahre Täter zu sein. Glückliches Ende für den Angeklagten. Er wurde am Freitag nach monatelanger U-Haft vom Mordvorwurf freigesprochen.

Der Vorsitzende Richter sagte, auch er mit einer fast 30-jährigen Berufserfahrung habe einen solchen Verlauf eines Verfahrens noch nicht ansatzweise erlebt. „Herr N., uns als Strafkammer tut es leid, dass Sie fast zehn Monate ihres Lebens verloren haben.“ Für die erlittene U-Haft sei Serghei N. zu entschädigen, hieß es weiter.

Seit Ende Januar lief die Verhandlung gegen den aus Moldawien stammenden N., der zuletzt mit seiner Familie in Italien lebte. Es ging um tödliche Schüsse auf einen Bauunternehmer vor 23 Jahren.

Vermeintlicher Zeuge lieferte Hinweis auf Täter

Opfer Frank E. hielt sich wegen Renovierungsarbeiten im Badezimmer des Büros im Erdgeschoss auf, als er am Nachmittag des 3. März 1998 hinterrücks erschossen wurde. Drei Kugeln trafen den 41-Jährigen in Rücken und Kopf. Ein anderer damaliger Bauunternehmer soll den Mordauftrag erteilt und dem angeheuerten Killer einen Lohn von 1500 DM (knapp 770 Euro) in Aussicht gestellt haben.

Intensiv wurde ermittelt, doch es schien ein Cold Case, ein unlösbarer Fall zu sein. Bis im April 2017 bei der Berliner Polizei ein Mann aus England auftauchte. Der 45-jährige Veaceslav A. gab zu Protokoll, dass es sich bei dem Täter um einen wie er aus Moldawien stammenden Mann handele. Sein damaliger Kollege Serghei N. habe ihm gegenüber kurz nach der Tat die Schüsse zugegeben. Mit seiner Aussage wolle er sein Gewissen entlassen, so der vermeintliche Zeuge.

306 Tage lang unschuldig hinter Gittern

Detailliert soll er Angaben zur Tat gemacht haben, die sich mit Erkenntnissen der Ermittler deckten. Andere Schilderungen von A. sollen zum Teil wirr gewesen sein. Einen Tag sagte er aus und reiste dann ab.

Unerreichbar für weitere Vernehmungen war A. danach. Die Richter hatten für seine Befragung im jetzigen Prozess gleich zwei Psychiater bestellt, die ihn begutachten sollte. Sein dritter Satz machte fassungslos: „Ich habe Frank E. im Badezimmer erschossen.“

Die Aussagen führten zur Festnahme von N. in Italien – einem bis dahin nie bei Polizei und Justiz aufgefallenen Familienvater.. 306 Tage saß er unschuldig hinter Gittern. Dennoch stand er nun ohne Groll vor den Richtern. „Ich bin überglücklich, dass ich wieder ein freier Mann bin.“

Die Verteidiger appellierten an Staatsanwaltschaft und Gericht: „Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, wenn es um U-Haft geht.“ Im Fall von Serghei N. sei man haarscharf an einem Justizirrtum vorbeigeschrammt.