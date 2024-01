„Unkomplizierte Spontangeburt“ Der kleine Asser ist Berlins erstes Neujahrsbaby bei Vivantes

Neues Jahr, neu geboren: Die Vivantes-Kliniken in Berlin haben am Morgen mit dem kleinen Asser ihr erstes Neujahrsbaby vermeldet. Laut Angaben des kommunalen Klinikkonzerns kam der Junge in der Nacht um 0.15 Uhr im Klinikum Am Urban zur Welt. Asser blieb nicht allein: Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens gab es in den Kreißsälen von Vivantes insgesamt sechs Geburten.

Laut den Angaben folgte schon eine knappe Viertelstunde später, um 0.28 Uhr im Auguste-Viktoria Klinikum, der zweite Neu-Berliner des Jahres 2024. Im Klinikum Neukölln erblickten um 1.07 Uhr und um 2.43 Uhr jeweils ein Mädchen und um 2.58 Uhr ein Junge das Licht der Welt. Um 5.02 Uhr wurde im Klinikum im Friedrichshain ein weiteres Mädchen begrüßt.

Asser ist nach acht Jahren das dritte Baby der Familie und hat zwei große Schwestern. Bei der Geburt wog er nach Angaben von Vivantes 3660 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Hebamme Anja Emmerich berichtet, dass es eine unkomplizierte Spontangeburt war: „Asser ist wohlauf, ich wünsche ihm und seinen Eltern alles erdenklich Gute!“

Für die Hebamme geht 2024 sehr gut los, sagt sie weiter, denn für sie habe sich damit ein kleiner Wunsch erfüllt: „Seit 23 Jahren helfe ich in der Silvesternacht den Kindern auf die Welt und freue mich sehr, dass ich heute bei der Geburt des ersten Vivantes Babys dabei sein durfte!“

Vivantes hat insgesamt sechs Geburtskliniken. Rund 30 Kinder kommen dort täglich zur Welt.