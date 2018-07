Ist eine neue Hose wirklich nötig oder lässt sich die alte noch länger tragen? Kann ich mit meinen Kindern in den Urlaub fahren? Mal ins Schwimmbad gehen? Diese Fragen stellen sich viele Alleinerziehende in Berlin, in der großen Mehrheit Mütter, berichtet Karin Schulze von der Selbsthilfe-Initiative Alleinerziehender (SHIA e.V.). Tausende von ihnen warten immer noch monatelang auf den ihnen rechtlich zustehenden Unterhaltsvorschuss.

In drei von vier Fällen benötigten die Bezirke im zweiten Halbjahr 2017 mehr als drei Monate, um Anträge auf finanzielle Unterstützung abschließend zu bearbeiten. Das geht aus der bisher unveröffentlichten Antwort des Senats auf eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Maren Jasper-Winter hervor.

Seit Juli 2017 haben auch Kinder, die älter als 12 Jahre sind, Anspruch auf Unterhaltszahlungen vom Staat, wenn der getrennt lebende Partner nicht zahlt. Die Senatsjugendverwaltung erfasst die Zahl der Entscheidungen nach der Dauer der Bewilligungsverfahren bis und länger als drei Monate.

Anträge für Unterhaltzuschuss nach Bezirken Visualisierung: Tsp/Gitta Pieper

Demnach sind 6972 Fälle in der zweiten Jahreshälfte 2017 erst nach über drei Monaten positiv beschieden worden, nur bei 2299 Familien dauerte es weniger als drei Monate. Laut Paragraph 75 der Verwaltungsgerichtsordnung ist nach drei Monaten Wartezeit eine Untätigkeitsklage möglich – auch wenn Überlastung die Ursache des Behördenversagens ist. „Rot-Rot-Grün und die Bezirke müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und dürfen Alleinerziehende nicht weiter im Stich lassen“, fordert Jasper-Winter, die kürzlich ihr zweites Kind bekommen hat.

Zahl der Mitarbeiter in einigen Bezirken zurückgegangen

In Neukölln und Steglitz-Zehlendorf dauerte die Bearbeitung in allen Fällen länger als drei Monate. Jugendstadträtin Carolina Böhm (SPD) aus Steglitz-Zehlendorf verweist darauf, dass zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht alle Stellen besetzt gewesen seien, seit dem 1. Juli seien drei Mitarbeiter eingestellt worden, 60 Prozent der Anträge seien inzwischen abgearbeitet.

Von Beginn des Jahres bis Ende Mai sind berlinweit aber nur 2,5 Vollzeitstellen in den Unterhaltsvorschussstellen hinzugekommen. Der Senat hatte eigentlich 72 zusätzliche Stellen allein für die Bearbeitung der Unterhaltsanträge bewilligt, die Hälfte schon im Februar 2017. Davon sind noch rund 44 Stellen nicht besetzt.

In einigen Bezirken ist die Zahl der Mitarbeiter von Januar bis Mai sogar zurückgegangen. Die Senatsjugendverwaltung verweist hier auf die „generell schwierige Personalsituation“ und langwierige Einstellungsverfahren. Das berichtet auch Falko Liecke (CDU), Jugendstadtrat in Neukölln: Nur 19 der vorgesehenen 23 Vollzeitstellen in der Unterhaltsvorschussstelle sind hier tatsächlich besetzt, bedingt durch Arbeitszeitverkürzungen oder Mitarbeiter in Elternzeit.

In Mitte seien die sechs zusätzlichen Stellen zwar besetzt worden, bis die neuen Mitarbeiter eingearbeitet seien, dauere es aber, schreibt Stadträtin Sandra Obermeyer (parteilos, für die Linke). Der Senat habe das Thema jetzt „ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt.“