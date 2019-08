Zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz 2016 gibt es neue Hinweise. Der RBB veröffentlichte am Freitag ein Amateurvideo, dass die Sekunden nach der Tat zeigt: Demnach verdichten sich Hinweise, dass der Attentäter Anis Amri wohl Helfer hatte. Nach Tagesspiegel-Informationen verfügt das Berliner Landeskriminalamt (LKA) zudem über fast 2400 einzelne Filmdateien, die entweder die Tat selbst oder die Abläufe um den Tatort nach dem Anschlag zeigen. Diese Videos stammen aus Überwachungskameras, Privattelefonen oder von Polizeiaufnahmen und sind zuweilen nur wenige Sekunden lang.

Grüner Lux: "Video interessiert uns brennend"

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Das LKA gestattet den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses des Abgeordnetenhauses, diese Clips im Polizeipräsidium einzusehen. Allerdings erst seit diesem Sommer. Unklar ist, ob die vom RBB veröffentlichte Sequenz dabei ist - und warum sie den Berlin Abgeordneten nicht vorgelegt wurde. „Ein unmöglicher Vorgang.“ sagt Benedikt Lux (Grüne). „Da das Video jetzt öffentlich ist, interessiert uns brennend, was haben die Sicherheitsbehörden damit gemacht? Von wem stammt das Video? Gibt es Thesen, wer darauf zu sehen ist? Kann das Video technisch besser aufgelöst werden?“

Lux befürchtet, die bislang geltende Einzeltäter-Hypothese solle gestützt werden. So geht das Bundeskriminalamt nach wie vor davon aus, dass der tunesische Asylbewerber Amri in Deutschland allein gehandelt habe - obwohl er eng in bekannte Cliquen militanter Islamisten eingebunden war.

An diesem Freitagnachmittag lädt der Berliner Untersuchungsausschuss zu einer Pressekonferenz. Dabei soll auch über die Videos vom Tatort gesprochen werden. Das vom RBB-Magazin "Kontraste" veröffentlichte Video dauert 34 Sekunden, der Untersuchungsausschuss des Bundestags hat es kürzlich zur Einsicht erhalten. Allerdings, wie der RBB schreibt, obwohl der Clip den Behörden schon seit dem Jahreswechsel 2016/17 bekannt sei.

Die Aufnahmen stammen von einem Handy aus dem Bikini-Haus am Breitscheidplatz und zeigen den Tatort am Abend es 19. Dezember 2016, unmittelbar nachdem der Truck dort die Menschenmenge raste. Zu sehen sind sowohl Personen, die sich im unmittelbaren Umfeld des LKW befinden, als auch weitere Personen, die sich schnell zum Bahnhof Zoologischer Garten laufen. Bislang war bekannt, dass Amri vom Truck aus zum Bahnhof lief, dort posierte er Minuten später vor einer Überwachungskamera. Die nun ebenfalls Richtung Bahnhof eilenden Personen, so die vorläufige Einschätzungen, könnten Amris Helfer sein.

BKA: Keine verfahrensrelevanten Erkenntnisse

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat bislang von einer technischen Aufbereitung der Aufnahmen abgesehen, teilt der RBB mit: Die Aufnahmequalität sei zu schlecht, bedingt „durch die schwachen Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt“, und eine wie auch immer geartete „Verbesserung oder Aufbereitung“ nicht möglich. Auch hätten sich aus den Aufnahmen „keine wesentlichen verfahrensrelevanten Erkenntnisse oder Ermittlungsansätze ergeben“.

Erst vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die US-Behörde FBI das Handy des Islamisten nach dem Anschlag am Tatort geortet haben soll. Wie die „Berliner Zeitung“ berichtete, hätten FBI-Techniker die Nummer von Amri am Breitscheidplatz geortet: am 20. Dezember 2016.

Mehr zum Thema Berliner Extremistenszene Salafisten - eine militante Parallelwelt

Bei dem Terroranschlag in Berlin kamen am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen ums Leben, 55 wurden verletzt. Nachdem der Attentäter mit einem gestohlenen Lkw in den Weihnachtsmarkt gerast war, flüchtete er. Später wurde Amri in Italien erschossen. Bevor in mehreren deutschen Städten Asyl beantragte, Sozialleistungen erschlich und durch Schlägereien auffiel, hatte der Islamist vier Jahre in Italien in Haft gesessen.