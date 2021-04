Für Berlins Innensenator Andreas Geisel (CDU) steht das Urteil über die Affäre um die Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zugunsten der finanzschwachen neu gegründeten Diese eG fest: "Das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, ich war selber mal Baustadtrat und hätte das nicht gemacht." Die Bezirke hätten sich "nicht rechtskonform, man kann auch rechtswidrig an einigen Stellen sagen" verhalten, sagte Geisel.

Konsequenzen hat der zuständige Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) trotzdem nicht zu erwarten. Das Bezirksaufsichtsverfahren der Innenverwaltung gegen die Verantwortlichen in Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, die zusammen sieben Immobilien per Vorkaufsrecht zugunsten der Diese eG sicherten, wird dennoch ins Leere laufen.

Geisel war in der fünften Sitzung des Untersuchungsausschusses zur Diese eG als Zeuge geladen. Im Kern geht es um diese Frage: Ist die Gründung der Diese eG und deren reichhaltige Ausstattung mit öffentlichen Fördermitteln zum politisch erwünschten Erwerb von Miethäusern ein Fall rot-rot-grüner Patronage? Oder handelt es sich dabei um ein Beispiel dem Gemeinwohl verpflichteter neuer Wohnungspolitik, die von Vertretern der Opposition in Verruf gebracht werden soll?

Der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Affäre um die fast im finanziellen Desaster geendete Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts zugunsten einer gerade erst gegründeten Genossenschaft hatte neben Geisel die seinerzeit amtierende Senatorin für Wohnen Katrin Lompscher (Linke) geladen. Gemeinsam mit dem Berliner Finanzsenator hatte Lompschers Haus eine zentrale Rolle in der Affäre um die Finanzierung der zerbrechlichen Genossenschaft.

Denn erst Darlehensförderungsverträge über 22 Millionen Euro sowie Landeszuschüsse über knapp 1,5 Millionen Euro von der landeseigenen IBB bewahrten die Genossenschaft vor einer Pleite. Ob der tiefe Griff in die Fördertöpfe mit rechten Dingen zuging, hätte der Ausschuss von Finanzsenator Matthias Kollatz wissen wollen. Doch der hatte urlaubsbedingt abgesagt.

Bezirksaufsichtsverfahren der Innenverwaltung ist abgeschlossen

Angehört wurde stattdessen Innensenator Geisel. Dessen Behörde führt die Aufsicht über die Bezirke und untersucht Beschwerden. In der Affäre um die Diese eG hatte eine CDU-nahe Rechtsanwältin eine Vielzahl von Beschwerden eingereicht. Diese waren zunächst vom Rechnungshof mit dem Ergebnis geprüft worden, dass in Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg gegen Verwaltungsvorschriften verstoßen worden war, um das waghalsige Immobiliengeschäft zu erzwingen.

Nun liegt auch das Ergebnis des Bezirksaufsichtsverfahrens der Innenverwaltung vor. Noch ist es aber nicht von den fachlich zuständigen Verwaltungen für Finanzen und Stadtentwicklung mitgezeichnet, weshalb Geisel nur in groben Zügen erkennen ließ: Konsequenzen hat keiner der beiden Bezirke zu befürchten, weil sie sich gleichsam reuig zeigen.

Sie hätten dem Senat gegenüber versichert, künftig die Leistungsfähigkeit eines Käufers zu dessen Gunsten sie das Vorkaufsrecht ausüben, ordentlich zu prüfen. Außerdem hätten sie sich verpflichtet, "keine Einzelentscheidungen" mehr zu treffen bei Ausübung des Vorkaufsrechts, sondern das ganze Bezirksamt zurate zu ziehen sowie das Rechtsamt und den Haushaltsbeauftragten.

Rückabwicklung der Käufe fast ausgeschlossen

Geisel sagte aber auch, dass seine Verwaltung ohnehin nur über einen begrenzten Spielraum für disziplinarische Maßnahmen verfüge. Eine Rückabwicklung der Käufe etwa sei ein derart "schwerwiegender Eingriff" in die Rechte Dritter, dass er fast ausgeschlossen sei. Ein mögliches strafbares Handeln sei ihm nicht bekannt, dessen Prüfung sei ohnehin nicht seine Aufgabe sondern die der Staatsanwaltschaft.

Hinzu komme, dass seine Verwaltung von der Beschwerde erst Kenntnis bekommen habe, als die Immobilienkäufe schon vollzogen worden waren. Letztlich ziele das Aufsichtsverfahren also darauf "wie Bezirke es künftig besser machen können" – und hier sei gleichsam mit den Zusagen der Baustadträte das Nötige getan.

Zumal aus Sicht des Innensenators mildernde Umstände gelten: Die Ausübung des Vorkaufsrechts zugunsten einer Genossenschaft sei zum damaligen "Zeitpunkt noch kein eingespieltes Verfahren" gewesen und die Prüfung unter hohem Zeitdruck erfolgt.

Rechnungshof sah "pflichtwidriges Ausüben von Vorkaufsrechten"

Der Rechnungshof hatte bei der Prüfung des Ankaufs der sechs Wohnhäuser durch die Diese eG ein "pflichtwidriges Ausüben von Vorkaufsrechten" durch Baustadtrat Florian Schmidt festgestellt. Der Grünen-Politiker habe nicht ausreichend geprüft, ob die kurz zuvor gegründete Genossenschaft überhaupt die finanziellen Voraussetzungen für den Erwerb der Immobilien mitbringt.

Hatte sie nicht: Die Diese eG konnte in zwei Fällen den Kaufpreis zunächst nicht bezahlen. Durch den Verzug sei dem Bezirk ein Schaden in Höhe von 270.000 Euro entstanden. Dabei sei in einem bezirksinternen Hinweis die finanzielle Klärung angemahnt worden – vergeblich. Nun bestehe ein Haftungsrisiko über 27 Millionen Euro.