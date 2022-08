Das Konzert der Band "Die Ärzte" auf dem Tempelhofer Feld in Berlin am Freitag ist abgesagt worden. Wie der Veranstalter am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilte, sei man aufgrund eines aufziehenden Unwetters gezwungen, die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden. Die Band informierte auch auf ihrer Webseite über die Absage.

Konzertbesucher wurden gebeten, das Veranstaltungsgelände zu verlassen. Wer noch anreisen habe wollen, solle nicht kommen oder umkehren. Das Konzert hätte laut Veranstalter um 18 Uhr beginnen sollen, Einlassbeginn war am Nachmittag.

Am Wochenende sind noch zwei weitere Ärzte-Konzerte am früheren Flughafen Tempelhof geplant. "Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt", schrieb der Veranstalter.

Auch das Berliner Staatsballett traf die Wetterlage am Freitag: Die geplante Bootstour "From Berlin with love", die im Rahmen des Kultursommerfestivals auf der Spree hätte stattfinden sollen, wurde verschoben, wie das Staatsballett teilte am Freitagnachmittag auf Facebook mitteilte. Nun soll die Tour am Montag, den 12. September stattfinden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Berlin am Freitagnachmittag vorübergehend eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Regen und Starkregen herausgegeben. Auch schwere Sturmböen wurden erwartet. Gegen 17 Uhr war diese wieder aufgehoben.

Feuerwehr rät Berlinern, zu Hause zu bleiben

Die Berliner Feuerwehr warnte auf Twitter ebenfalls vor dem Gewitter und riet Berlinern, wenn möglich zu Hause zu bleiben, Balkone freizuräumen und Netzstecker von Fernsehgeräten zu ziehen. Kleinere Wasserschäden solle man selbst bekämpfen, um Feuerwehrkräfte für wichtige Einsätze freizuhalten.

Größere Schäden etwa durch vollgelaufene Keller sind in Berlin bislang weitgehend ausgeblieben. „Derzeit sind unsere Einsatzkräfte vor allem auf Erkundungsfahrten unterwegs“, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage am Freitagnachmittag. Dabei gehen sie Hinweisen und Alarmierungen nach, ohne dass sich daraus immer ein Einsatz ergebe.

Auch am Flughafen BER in Schönefeld hatte es am Freitagnachmittag gewitterbedingt Probleme gegeben. Wie die Flughafengesellschaft auf Twitter mitteilte, war die Abfertigung vorübergehend eingestellt worden. Inzwischen wurde sie wieder aufgenommen. (mit dpa)