Auch in Berlin warnen die Behörden weiter vor schweren Gewittern und Starkregen. Konzerte und andere Kulturveranstaltungen wurden bereits abgesagt. Die Feuerwehr hat zwar den Ausnahmezustand ausgerufen, doch noch bleibt es vergleichsweise ruhig.

Schon am Nachmittag wurde das Konzert der Band „Die Ärzte“ auf dem Tempelhofer Feld wegen des Wetters abgesagt. Man sei gezwungen die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen zu beenden, hieß es vom Veranstalter. „Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt“.

Der Auftritt des Musikers Materia in der Wuhlheide fiel wegen des Wetters ebenfalls aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender brachen ihr Bürgerfest am Freitagabend auch sicherheitshalber ab. Auch das Berliner Staatsballett traf die Wetterlage: Die geplante Bootstour „From Berlin with love“, die im Rahmen des Kultursommerfestivals auf der Spree hätte stattfinden sollen, wurde verschoben, wie das Staatsballett teilte am Freitagnachmittag auf Facebook mitteilte. Nun soll die Tour am Montag, den 12. September stattfinden sowie die Schiffstour des Staatsballetts Berlin auf der Spree fielen wegen des Wetters aus.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Berlin am Freitagnachmittag vorübergehend eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Regen und Starkregen herausgegeben. Auch schwere Sturmböen wurden erwartet. Gegen 17 Uhr war diese wieder aufgehoben.

Trotz schwerer Regenfälle und Gewitter war die Einsatzlage für die Berliner Feuerwehr am späten Freitagnachmittag vorerst übersichtlich. „Wir haben rund 30 kleinere Einsätze etwa wegen vollgelaufener Keller“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Allerdings sei bereits der Ausnahmezustand Wetter ausgerufen worden, um im Ernstfall ausreichend Kräfte mobilisieren zu können. Fast ein Dutzend freiwillige Feuerwehren insbesondere im Südosten Berlins stünden bereit, um bei größeren Lagen auszuhelfen.

Feuerwehr rät Berlinern, zu Hause zu bleiben

Die Feuerwehr warnte über Twitter weiterhin vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in der Hauptstadt. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, im Haus zu bleiben, Balkone freizuräumen und Netzstecker von Fernsehgeräten zu ziehen.

Auch am Flughafen BER in Schönefeld hatte es am Freitagnachmittag gewitterbedingt Probleme gegeben. Wie die Flughafengesellschaft auf Twitter mitteilte, war die Abfertigung vorübergehend eingestellt worden. Inzwischen wurde sie wieder aufgenommen.

Gewitter bis Samstagabend

Für das Wochenende kündigte der Deutsche Wetterdienst weiter Regen in der Hauptstadtregion an: Bis Samstagabend kommt es demnach zu teils unwetterartigen Gewittern und lokal auch zu extremen Unwettern durch Starkregen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen am Sonnabend zwischen 24 und 26 Grad, auch in der Nacht zu Sonntag gibt es laut Wetterdienst gebietsweise noch Schauer und Gewitter.

Am Sonntag soll es vor allem in der Uckermark, dem Oderbruch und der Niederlausitz noch schauerartigen Regen geben, danach allgemeine Auflockerungen, am Abend soll es "gebietsweise heiter" werden. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 22 und 25 Grad. (mit dpa)