Upgrade für Semesterfahrkarte Berliner Studenten bekommen Deutschlandticket für 13,95 Euro extra

Universitäten, VBB und Verkehrsverwaltung haben eine Lösung für das Semesterticket für Berliner Studenten gefunden. Alle Studenten können ab dem 1. Juni ihr bestehendes Semesterticket durch Zahlung eines Aufpreises von 13,95 Euro pro Monat zu einem Deutschlandticket aufwerten. Dies teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Nach Einführung des bundesweit gültigen Deutschlandtickets für 49 Euro hatten die Studentenvertretungen der Universitäten kritisiert, dass Studenten jetzt vergleichsweise viel zahlen müssen. Das Semesterticket gilt nur im Tarifgebiet Berlin ABC, es ist an die Einschreibung an einer Uni gebunden, muss also zwangsweise gezahlt werden. Das Deutschlandticket ist bundesweit im Regional- und Nahverkehr gültig.

Spätestens am Dienstag sollten die Hochschulen die Zugangsdaten für das App-basierte Upgrade erhalten, teilte die Verkehrsverwaltung weiter mit. Diese müssen die Daten dann an ihre Studenten weiterleiten. Damit haben Studenten, die bundesweit unterwegs sein wollen, künftig keine Doppelbelastung mehr durch den Kauf ihres verpflichtenden Semestertickets und eines Deutschlandtickets.

Bundesweite Lösung fürs Semesterticket angestrebt

Mit der neuen Regelung liegt der Preis für Studenten nun auf dem Niveau des Jobtickets von etwa 34 Euro. Denn Berliner Studenten zahlten zuletzt nur noch 19,80 Euro im Monat für ihr Semesterticket, da das Land einen weiteren Zuschuss in Höhe von 75 Euro pro Student zu den Semestergebühren spendierte. Zuvor kostete das Semesterticket etwa 32 Euro.

Trotz der extrem knappen Zeit für die Umsetzung sei es Berlin und Brandenburg gelungen, eine gangbare Lösung zu finden, hieß es beim Senat. Ein Kauf sei auch einige Tage später noch rückwirkend zum Monatsbeginn möglich. Derzeit nutzen 82.600 Berliner Studenten das vom Land Berlin subventionierte Ticket.

Aber auch das Upgrade wird nur eine Zwischenlösung sein. Berlin setzt sich gemeinsam mit den anderen Bundesländern für die Einführung eines bundesweit einheitlichen Semestertickets auf Basis des Deutschlandtickets ein. Dieses soll bis spätestens zum Sommersemester 2024 eingeführt werden können, teilte die Verkehrsverwaltung mit.

Zuletzt war bekanntgeworden, dass die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) sich vom Semesterticket verabschiedet hat.