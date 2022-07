Im jahrelangen Rechtsstreit um das Sport-und Erholungszentrum in Friedrichhain hat das Land Berlin einen Sieg errungen. Das Kammergericht hob in einem Berufungsverfahren ein Urteil des Landgerichts von 2018 auf und verurteilte nun den privaten Eigentümer Rainer Löhnitz dazu, die Immobilie gegen Zahlung von einem Euro herauszugeben.

Zum gleichen Preis hatte das Land 2003 das marode Spaßbad an Löhnitz verkauft, mit der Maßgabe es zu sanieren und weiter als Sport- und Erholungszentrum zu betreiben. Als Löhnitz statt der erwarteten Spaßbad-Neueröffnung nur ein Becken für die Saunagäste in Betrieb nahm, gab es scharfe Kritik.

Der Senat verteidigte den Verkauf allerdings jahrelang und schwenkte erst 2016 um. Inzwischen war das Grundstück mehrere Millionen wert und sollte größtenteils mit Wohnungen bebaut werden. Über die Pläne konnten sich Bezirk, Senat und der private Eigentümer aber nicht einigen.

Das Gericht verurteilte Löhnitz zur „lastenfreien Eigentumsumschreibung“

Das Kammergericht verurteilte Löhnitz nun zur „lastenfreien Eigentumsumschreibung“ und zur „Löschung eingetragener Grundschulden“ Löhnitz hatte zuvor in einer Klage gegen das Land den Verzicht auf ein vertraglich fixiertes Wiederkaufsrecht und die Löschung einer Auflassungsvormerkung verlangt.

Das Landgericht gab ihm 2018 Recht - gegen Zahlung von rund einer Million Euro. Dagegen ging Löhnitz in Berufung, das Land Berlin allerdings auch. Das Land verlangte die Rückabwicklung des Kaufvertrages und setzte sich nun in zweiter Instanz durch. Löhnitz hält die Richter jedoch für befangen und wirft ihnen grobe Verfahrensfehler vor. Es ist davon auszugehen, dass er versuchen wird, vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu ziehen.