VBB-Chefin wird Berlins neue Verkehrssenatorin Ute Bonde tritt Nachfolge von Manja Schreiner an

Nach dem Rücktritt von Manja Schreiner als Berliner Verkehrssenatorin steht die Nachfolgerin fest: Ute Bonde, bis dato Geschäftsführerin beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, wird den Posten übernehmen. Das erfuhr der Tagesspiegel aus CDU-Kreisen.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte sie für den Posten vorgeschlagen. „Ute Bonde ist eine herausragende und äußerst erfahrene Verkehrsexpertin, die bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und zuletzt beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ihre große Expertise gezeigt hat“, sagte er dem Tagesspiegel. Bonde werde eine „unideologische und pragmatische Mobilitätspolitik der vergangenen zwölf Monate fortsetzen“.

Ute Bonde ist CDU-Mitglied im Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf. Seit Mai 2023 ist sie Geschäftsführerin des VBB. Davor war die studierte Juristin viele Jahre bei den Berliner Verkehrsbetrieben, von 2019 bis 2023 war sie dort Prokuristin. Auch in der Verwaltung sammelte sie Erfahrungen: Von 1995 bis 2005 arbeitete Bonde in der Senatsverwaltung für Finanzen, anschließend vier Jahre in der Wirtschaftsverwaltung.

Nach Plagiatsvorwurf trat Manja Schreiner zurück

Ex-Verkehrssenatorin Manja Schreiner hatte vergangenen Dienstag nach einem Jahr im Amt um Entlassung aus dem schwarz-roten Senat gebeten. Die 46-jährige Juristin zog damit die Konsequenzen aus dem Entzug ihres Doktortitels. Die Universität Rostock hatte diesen Schritt mit dem Ausmaß nicht ausreichend gekennzeichneter Textübernahmen in Schreiners Dissertation aus dem Jahr 2007 begründet. Das Werk genüge nicht den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit, teilte die Juristische Fakultät mit.

Schreiner selbst betonte: „Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen. Als Privatperson werde ich deshalb gegen diese Entscheidung der Fakultät Widerspruch einlegen.“

Ute Bonde galt als eine der Favoritinnen auf den Posten

Ute Bonde, die am Donnerstag, 23. Mai, als neue Verkehrssenatorin bei der regulären Plenarsitzung vereidigt werden soll, galt als eine der Favoritinnen auf den Posten. Unter anderen Vorzeichen wäre sie wohl schon aktuell Verkehrssenatorin. Vor der Abgeordnetenhauswahl 2021 berief Kai Wegner sie als Schattenverkehrssenatorin in sein Team. Als Wegner dann 2023 tatsächlich Regierender wurde, trat Bonde gerade ihren neuen Job als Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg an.

Bonde hat sich auch für den Bau einer Magnetschwebebahn in Berlin eingesetzt. Das Thema ist in der Stadt extrem umstritten. Als VBB-Chefin war sie deshalb zuletzt wiederholt in die Kritik geraten. (mit dpa)