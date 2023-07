„Das wird schweineteuer“ „Rave the Planet“ in Berlin soll nun doch stattfinden – Sanitätsdienst gefunden

In den sozialen Netzwerken verkünden die Veranstalter der Techno-Parade „Rave the Planet“, dass sie die Zusage eines privaten Sanitätsdienstleister haben. Das werde zwar „schweineteuer“, aber somit könne die Veranstaltung wie geplant am Samstag um 14 Uhr an der Siegessäule stattfinden.

Der Nachfolgeveranstaltung von Dr. Motte hatte erst eine Absage gedroht, nachdem der Malteser Hilfsdienst die Parade nicht begleiten wollte.