Veranstaltungen für Berliner Kinder Eine Schneefrau, ein fliegendes Kamel und fantastische Leseratten

Schnee im April und Mai? Ja, den gibt es, gerade fiel er vom Berliner Himmel und am Wochenende verwandelt sich eine Bühne in Prenzlauer Berg in eine weiße Schneelandschaft, bei der Premiere des Tanztheaterstücks „Yuki-Onna. Die Schneefrau“ für Kinder ab fünf Jahren. Das Stück ist in einer Kooperation des Theaters o.N. und der Tanzhalle Wiesenburg entstanden, es wird in beiden Häusern gespielt.