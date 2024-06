Spinnen, Zecken, Mörder-Hornissen Diese Krabbeltiere bringt der Klimawandel nach Berlin

Manche sind längst hier, andere könnten sich noch in der Hauptstadt verbreiten: Infolge des Klimawandels können sich neue, teils invasive Arten in Berlin etablieren. Unter ihnen sind nicht nur niedliche Tierchen, sondern auch gefährliche und unangenehme Insekten. Wir haben bei Berlins Wildtierexperten Derk Ehlert nachgefragt, welche Krabbeltiere sich schon infolge höherer Temperaturen in der Hauptstadt ausgebreitet haben, welche Spinnen und Insekten sich langsam ankündigen – und welche perspektivisch noch drohen könnten.