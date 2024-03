Verdacht auf Brandstiftung Feuerwehr löscht brennenden Faun-Brunnen in Berlin-Reinickendorf

In Reinickendorf ist eine Brunnenumrandung in Brand geraten. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf X mit. Demnach soll die Umrandung des Brunnens am Wilhelmsruher Damm gebrannt haben – mit starker Rauchentwicklung. Die Flammen seien bereits gelöscht worden.

Es handelt sich um den sogenannten Faun-Brunnen auf dem zentralen Stadtplatz. Dessen Umrandung besteht auf Glasfaser-Kunststoff – „deshalb die starke Rauchentwicklung“, die weithin riechbar gewesen sei, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Gegen 11.30 Uhr sei man zu dem Rondell alarmiert worden, Verletzte habe es keine gegeben. 20 Einsatzkräfte hätten gut eine Stunde gebraucht, um den Brand zu löschen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung. Wikipedia indes gibt Hoffnung auf rasche Reparatur: „Die Teile der Brunnenanlage sind modular konzipiert, sodass sie leicht ausgetauscht werden können.“ Die Skulptur des Faun selbst, sagte der Feuerwehr-Sprecher, sei durch die Rauchentwicklung etwas „angelaufen“, jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt. (Tsp)